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24.03.2025, 15:27

В Казахстане сократят объем налоговых льгот на сумму свыше 1,3 трлн тенге

Новости Казахстана 0 737

В Казахстане планируют существенно пересмотреть налоговые льготы, сократив их более чем на 1,3 трлн тенге. Об этом сообщает LS со ссылкой на Министерство национальной экономики (МНЭ), передает Lada.kz

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Согласно официальному ответу ведомства на запрос редакции, изменения коснутся в первую очередь финансового сектора. В частности, предлагается отменить льготы, связанные с формированием провизий по сомнительным активам, а также освободить от налоговых преференций ряд финансовых услуг, которые ранее не облагались налогом на добавленную стоимость (НДС).

Серьезные корректировки ожидают и строительную отрасль. Предусматривается отмена налоговых льгот, применяемых к реализации жилья застройщиками.

Как сообщили в МНЭ, в рамках работы над реформой был проведен детальный анализ 729 норм действующего Налогового кодекса. По итогам анализа 453 из них были признаны налоговыми льготами, общий объем которых составляет порядка 3,4 трлн тенге. При этом 276 норм не отнесены к категории льгот, так как они регулируют хозяйственные процессы. Например, нулевая ставка НДС на экспорт не является льготой, а связана с принципом налогообложения по методу страны назначения. Аналогично перенос убытков по корпоративному подоходному налогу (КПН) считается нормой хозяйственной деятельности.

В то же время министерство отмечает, что наряду с отменой части льгот будут введены меры поддержки для отдельных отраслей. Так, в числе смягчающих инициатив — введение пониженной ставки НДС в размере 10% для организаций здравоохранения. Кроме того, сохранены налоговые послабления для агропромышленного комплекса.

Отдельное внимание уделят стимулированию научных разработок и инвестиций. В частности, обсуждается введение так называемых "супервычетов" в размере 300% от суммы расходов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Помимо этого, вне зависимости от размера бизнеса будут действовать универсальные стимулы для инвестиций.

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