Дроны снова атаковали КТК: под угрозой поставки казахстанской нефти

В ночь на 24 марта в Краснодарском крае России вновь была зафиксирована атака беспилотников на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Под удар попала одна из крупнейших нефтеперекачивающих станций — НПС «Кропоткинская», сообщает Lada.kz со ссылкой Tengrinews.kz.

Фото: КТК

По официальной информации, около двух часов ночи российские системы противовоздушной обороны перехватили украинский ударный беспилотник в семи километрах от объекта. Обломки дрона упали в районе железнодорожной станции Кавказская.

Несмотря на происшествие, Министерство энергетики Казахстана заявило, что работа КТК продолжается в штатном режиме.

«КТК принимает казахстанскую нефть без ограничений», — подчеркнули в ведомстве.

Это уже не первая подобная атака на НПС «Кропоткинская». Предыдущий инцидент произошел 17 февраля, когда после удара дронами станцию пришлось временно вывести из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.

Каспийский трубопроводный консорциум остаётся важнейшей инфраструктурой для экспорта казахстанской нефти на мировые рынки, и любые угрозы его работе вызывают обеспокоенность как у Казахстана, так и у международных партнёров. На данный момент поставки углеводородов продолжаются без перебоев.