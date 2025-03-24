Рынок недвижимости Казахстана: цены на квартиры снова растут

По итогам первого квартала 2025 года средняя стоимость одного квадратного метра на рынке вторичного жилья в Казахстане увеличилась на 3 % — с 379 913 до 391 424 тенге. Такие данные приводят аналитики Krisha.kz, сообщает Finratings.kz, передает Lada.kz
Рост цен был отмечен во всех регионах страны, но темпы подорожания оказались неоднородными. Наиболее заметно стоимость жилья увеличилась в Костанае и Актау, тогда как в Туркестане и Талдыкоргане изменения были почти незаметны.
Наибольший прирост стоимости квадратного метра зафиксирован в:
Костанае — плюс 8,5 %
Актау — плюс 6,6 %
Актобе — плюс 4,8 %
Уральске, Усть-Каменогорске и Шымкенте — по 3,4 %
Аналитики связывают столь ощутимый рост в Костанае и Актау с повышенным спросом на жильё и ограниченным предложением на рынке недвижимости в этих городах.
В крупных населённых пунктах страны цены также увеличились, но не так значительно:
Алматы, Астана, Павлодар, Петропавловск и Атырау показали рост до 3,1 %
В Семее, Кокшетау и Кызылорде прирост составил менее 2 %
Эксперты считают, что подобная динамика указывает на относительную стабильность рынка и отсутствие ажиотажного спроса.
В некоторых городах рост цен оказался почти незаметным. В Туркестане и Талдыкоргане стоимость вторичного жилья повысилась всего на 0,9 %. Это может свидетельствовать о насыщенности рынка предложениями или снижении покупательского интереса.
Аналитики выделяют несколько причин удорожания вторичного жилья в Казахстане:
Рост спроса в отдельных регионах
Недостаточный объём нового строительства
Общая экономическая ситуация и изменение уровня доходов граждан
Инфляция и удорожание строительных материалов
По прогнозам экспертов, во втором квартале 2025 года рост цен продолжится, но его темпы, вероятно, снизятся, особенно в тех городах, где уже наблюдалось значительное удорожание. При этом в крупных мегаполисах, таких как Алматы и Астана, спрос остаётся высоким, что может способствовать дальнейшему росту цен в этих локациях.
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