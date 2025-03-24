Рынок недвижимости Казахстана: цены на квартиры снова растут

По итогам первого квартала 2025 года средняя стоимость одного квадратного метра на рынке вторичного жилья в Казахстане увеличилась на 3 % — с 379 913 до 391 424 тенге. Такие данные приводят аналитики Krisha.kz , сообщает Finratings.kz , передает Lada.kz

Фото: krisha.kz

Рост цен был отмечен во всех регионах страны, но темпы подорожания оказались неоднородными. Наиболее заметно стоимость жилья увеличилась в Костанае и Актау, тогда как в Туркестане и Талдыкоргане изменения были почти незаметны.

Города-лидеры по росту цен

Наибольший прирост стоимости квадратного метра зафиксирован в:

Костанае — плюс 8,5 %

Актау — плюс 6,6 %

Актобе — плюс 4,8 %

Уральске, Усть-Каменогорске и Шымкенте — по 3,4 %

Аналитики связывают столь ощутимый рост в Костанае и Актау с повышенным спросом на жильё и ограниченным предложением на рынке недвижимости в этих городах.

Города с умеренным ростом

В крупных населённых пунктах страны цены также увеличились, но не так значительно:

Алматы, Астана, Павлодар, Петропавловск и Атырау показали рост до 3,1 %

В Семее, Кокшетау и Кызылорде прирост составил менее 2 %

Эксперты считают, что подобная динамика указывает на относительную стабильность рынка и отсутствие ажиотажного спроса.

Города с минимальными изменениями

В некоторых городах рост цен оказался почти незаметным. В Туркестане и Талдыкоргане стоимость вторичного жилья повысилась всего на 0,9 %. Это может свидетельствовать о насыщенности рынка предложениями или снижении покупательского интереса.

Факторы, влияющие на рост цен

Аналитики выделяют несколько причин удорожания вторичного жилья в Казахстане:

Рост спроса в отдельных регионах

Недостаточный объём нового строительства

Общая экономическая ситуация и изменение уровня доходов граждан

Инфляция и удорожание строительных материалов

Перспективы рынка

По прогнозам экспертов, во втором квартале 2025 года рост цен продолжится, но его темпы, вероятно, снизятся, особенно в тех городах, где уже наблюдалось значительное удорожание. При этом в крупных мегаполисах, таких как Алматы и Астана, спрос остаётся высоким, что может способствовать дальнейшему росту цен в этих локациях.