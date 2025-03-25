На границе России и Казахстана отремонтируют важный погранпост

Пограничный контрольный пункт «Ауыл», расположенный на границе Казахстана и России, ожидает масштабная реконструкция. Капитальный ремонт здесь не проводился уже более десяти лет — с момента размещения пограничного пункта в здании таможенного поста в 2011 году. Об этом сообщает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области, передает Lada.kz

© Photo : Акимат Абайской области

В ходе рабочей поездки в Бородулихинский район аким Абайской области Берик Уали лично посетил пост «Ауыл» и ознакомился с его текущим состоянием. Пропускной пункт ежедневно обслуживает до 3 000 человек и 1 500 автомобилей. Над обеспечением безопасности и организации работы здесь трудятся 84 сотрудника.

Капитальную реконструкцию планируют провести в 2026 году. По словам представителей акимата, модернизация объекта должна не только улучшить условия для сотрудников и путешественников, но и повысить эффективность работы пограничной инфраструктуры.

Еще одной проблемой остается состояние дороги, ведущей от Семея к посту «Ауыл». По данным областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, ее текущие показатели признаны неудовлетворительными, в этом году планируется провести средний ремонт на участке протяженностью 27 километров. Финансирование в объеме 2 млрд тенге уже предусмотрено в республиканском бюджете.

Что касается оставшихся 42 километров дороги, их ремонт запланирован на 2026 год. Сейчас ведется подготовка проектно-сметной документации.

Таким образом, в ближайшие годы пограничный пункт и прилегающая инфраструктура ждут заметные улучшения, которые повысят комфорт и безопасность для всех, кто пересекает границу Казахстана и России через «Ауыл».