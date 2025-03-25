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25.03.2025, 08:08

Таинственный незнакомец в маске подарил квартиру человеку с инвалидностью

Новости Казахстана 0 671

В Казахстане снова прославился загадочный человек, скрывающий лицо под маской, который помогает тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. На этот раз его помощь получила 36-летний Адылжан, живущий с диагнозом ДЦП и имеющий инвалидность первой группы, сообщает Lada.kz соссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: instagram.com/chelovekvmaskee
Фото: instagram.com/chelovekvmaskee

Адылжан рассказал, что зарабатывает на жизнь торговлей возле мечети и мечтает открыть собственный магазин. Несмотря на непростой путь, он научился принимать себя таким, какой есть, и теперь благодарен судьбе.

«Меня зовут Адылжан. Мне 36 лет, у меня ДЦП. Я торгую возле мечети. Хочу открыть магазин и развивать его. Раньше я часто чувствовал, что никому не нужен, но сейчас испытываю только благодарность за то, что смог принять себя», — поделился мужчина.

Человек в маске не остался в стороне и оказал Адылжану помощь, о которой тот даже не мечтал:

«Вы отправитесь на лечение, совершите умру, откроете свой магазин. И, самое главное, вы стали обладателем квартиры», — сообщил благотворитель.

Это не первый случай, когда таинственный активист приходит на помощь нуждающимся. Ранее он поддержал 16-летнего Станислава из Северо-Казахстанской области, который пережил страшную трагедию: в пожаре юноша потерял отца, троих сестер и младшего брата. Пожар был настолько сильным, что прибывшие спасатели уже не смогли спасти семью — дом полностью выгорел, кровля и перекрытия рухнули.

Станислав также рассказал, что еще семь лет назад потерял мать и сам страдает от проблем со зрением.

«Я не могу представить твою боль. Но ты не один. Мы сможем пройти это вместе. Тебе больше не придется волноваться о расходах на учебу, ты получишь лечение и квартиру», — пообещал тогда Человек в маске.

Каждая такая история доказывает: в мире всегда есть место добру и людям, которые готовы творить чудеса без огласки и лишних слов.

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