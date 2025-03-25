Зачем Казахстану нужно Агентство по атомной энергии

В Казахстане создано Агентство по атомной энергии, подчиняющееся напрямую президенту. Эксперт и управляющий директор НПП «Атамекен» Жакып Хайрушев объяснил, почему этот шаг важен, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: lsm.kz

"Ранее функции в атомной сфере были разбросаны между Минэнерго, «Казатомпромом» и другими органами, что затрудняло принятие решений и реализацию долгосрочных планов. Новое агентство возьмет на себя координацию в вопросах добычи урана, использования атомной энергии и обеспечения радиационной безопасности, а также будет отвечать за лицензирование и надзор за соблюдением законодательства", - пояснил автор Telegram-канала Haırýshev energy.

По словам Хайрушева, особое внимание будет уделено радиационному контролю, защите населения и экологическому восстановлению территорий, включая бывший Семипалатинский полигон. Кроме того, агентство займется развитием международного сотрудничества, выполнением обязательств по нераспространению ядерного оружия и участием в международных соглашениях.

Также ведомству предстоит формировать кадровый резерв, сотрудничать с вузами и научными центрами, развивать образовательные программы и популяризировать атомную энергетику.

Создание единого органа, по мнению эксперта, приведет к снижению бюрократии, росту инвестиционной привлекательности и ускорению реализации проектов, включая строительство АЭС и переработку радиоактивных материалов. Это создаст благоприятные условия для технологического развития и экономического роста.

В перспективе агентство станет драйвером устойчивой энергетики, снизит зависимость от углеводородов и обеспечит стабильные тарифы, что повысит конкурентоспособность промышленности Казахстана.