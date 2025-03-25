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25.03.2025, 10:25

Над Западным Казахстаном вновь появился подозрительный летательный аппарат

Новости Казахстана 0 768

В Западно-Казахстанской области ведется проверка после обнаружения предмета, предположительно являющегося фрагментом беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента полиции, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Richard Newstead/Getty Images
Фото: Richard Newstead/Getty Images

По данным ДП ЗКО, находку обнаружили на территории Жанибекского района, в отдаленной местности, вдали от населенных пунктов. На данный момент совместно с профильными службами проводятся все необходимые проверочные мероприятия.

«Департамент полиции Западно-Казахстанской области совместно с компетентными органами проводит проверку по факту обнаружения фрагментов, предположительно принадлежащих беспилотному летательному аппарату. Объект найден в безлюдной местности, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Отметим, что это уже не первый подобный случай. В феврале текущего года на территории села Уялы Бокейординского района был найден неизвестный летательный аппарат, внешне напоминающий разведывательный БПЛА. Недалеко от этого населенного пункта находится военный полигон «Капустин Яр», занимающий почти половину площади района и находящийся в аренде у Минобороны РФ.

Кроме того, 18 марта жители поселка Атамекен Таскалинского района также сообщили о находке объекта, похожего на беспилотник. Для осмотра и проверки тогда привлекались саперы из Уральска и сотрудники районной полиции.

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