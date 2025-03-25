Казахстан столкнулся с многомиллионным иском от британской нефтегазовой компании

Британская нефтегазовая компания Victoria Oil & Gas подала иск против Казахстана в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID). Основанием для разбирательства стали положения Энергетической хартии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kursiv.media

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Конфликт тянется с 2021 года, когда компания заявила о намерении требовать сотни миллионов долларов компенсации после расторжения контракта на разработку месторождения Кемерколь в Атырауской области.

По мнению директора фонда Energy Monitor Нурлана Жумагулова, заявленная сумма ущерба выглядит завышенной. Он считает, что дело носит скорее политический характер, чем экономический: «Месторождение не тянет на сотни миллионов долларов в отличие от кейса Стати».

Victoria Oil & Gas приобрела проект в 2005 году за $8,5 млн, оценив запасы в 15 млн тонн нефти. Но уже в 2008-м контракт был аннулирован без объяснения причин. Позже права на разработку переходили к другим компаниям — сначала ТОО «Bakyt Tau» за 360 млн тенге, а в 2016 году — ТОО «Ап-Нафта Оперейтинг» за 1,36 млрд тенге.