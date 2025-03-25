18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
502.83
545.37
5.95
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.03.2025, 13:00

Тайны авиакатастрофы под Актау: суд в России разрешил изъятие важных документов

Новости Казахстана 0 1 001

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о проведении выемки документов по делу о катастрофе пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), произошедшей в декабре 2024 года. Разрешение касается двух адресов, расположенных на юге России, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото : Акимат Мангистауской области
Фото : Акимат Мангистауской области

Согласно материалам дела, которые оказались в распоряжении РИА Новости, с просьбой о проведении выемки следствие обратилось еще в январе 2025 года. Ходатайство было поддержано прокурором во время судебного заседания. Поскольку расследование ведет Главное следственное управление Следственного комитета России, рассмотрение заявления проходило в Басманном суде Москвы по месту проведения предварительного следствия.

Суд, изучив представленные документы и материалы, признал ходатайство обоснованным и постановил удовлетворить его. В решении суда отмечается: «Разрешить производство выемки». Постановление уже вступило в законную силу.

Напомним, трагедия произошла утром 25 декабря 2024 года. Пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау. На борту в момент аварии находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, спастись удалось 29 человек. Среди выживших, по информации российского посольства, были девять граждан России.

Окончательный отчет о причинах и обстоятельствах катастрофы планируется представить до конца 2025 года.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Выставка-ярмарка «Made in Uzbekistan» пройдет в Актау
Aqtau_2023 → Могу только похвалить соседей, они молодцы.
Россиянину запретили въезд в Казахстан на пять лет
Pluto 9701 → Великое преступление которое нуждается в публикации в СМИ. а самое главное депортировали одного человека, будто бы человек 200 выгнали.
Минпромстрой Казахстана предлагает освободить местные автомобили от утильсбора в России
Aqtau_2023 → Это просто супер новость, для россии убрать утильсбор, а со своих граждан две шкуры снимать.
Конкурс на покупку «золотых» мусоросборников в Актау отменен: власти назвали причины
Космос → 891 миллиард тенге??? Какая-то дикая сумма! Бюджет Актау вообще сколько миллиардов?
На концерты в честь Наурыза смогут пройти не все жители Актау – правда или фейк?
Vladimir00 → Смотреть на эту туфту.каких то звёзд выдумали.пускай аким смотрит.и полицейский кордон поставят.а если честно придёшь и смотреть не чё го.тоска голимая.