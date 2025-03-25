Тайны авиакатастрофы под Актау: суд в России разрешил изъятие важных документов

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о проведении выемки документов по делу о катастрофе пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), произошедшей в декабре 2024 года. Разрешение касается двух адресов, расположенных на юге России, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото : Акимат Мангистауской области

Согласно материалам дела, которые оказались в распоряжении РИА Новости, с просьбой о проведении выемки следствие обратилось еще в январе 2025 года. Ходатайство было поддержано прокурором во время судебного заседания. Поскольку расследование ведет Главное следственное управление Следственного комитета России, рассмотрение заявления проходило в Басманном суде Москвы по месту проведения предварительного следствия.

Суд, изучив представленные документы и материалы, признал ходатайство обоснованным и постановил удовлетворить его. В решении суда отмечается: «Разрешить производство выемки». Постановление уже вступило в законную силу.

Напомним, трагедия произошла утром 25 декабря 2024 года. Пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау. На борту в момент аварии находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, спастись удалось 29 человек. Среди выживших, по информации российского посольства, были девять граждан России.

Окончательный отчет о причинах и обстоятельствах катастрофы планируется представить до конца 2025 года.