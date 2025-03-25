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25.03.2025, 14:16

Фитр-садака 2025: как внести пожертвование через Kaspi.kz

Новости Казахстана 0 733

Фитр-садака — обязательное пожертвование, которое мусульмане выплачивают в Рамадан перед праздником Ораза айт. Оно символизирует очищение поста и поддержку нуждающихся, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В 2025 году Рамадан продлится с 1 по 30 марта, а Ораза айт будет отмечаться 30 марта. Ночь предопределения (Қадір түні) приходится на ночь с 26 на 27 марта.

Совет улемов Казахстана установил сумму фитр-садака в 655 тенге на человека — это соответствует стоимости минимального набора продуктов.

Как оплатить фитр-садака через Kaspi.kz

Сделать пожертвование можно за несколько минут:

  1. Откройте приложение Kaspi.kz.

  2. Зайдите в раздел «Оплаты».

  3. Введите в поиске «Садака».

  4. Выберите пункт «Садака в мечети».

  5. Укажите мечеть для перевода.

  6. Введите сумму 655 тенге и подтвердите оплату.

Когда вносить фитр-садака

Лучше всего сделать это в течение Рамадана до праздничной молитвы в день Ораза айт, чтобы помощь пришла вовремя.

Фитр-садака — это не только религиозный долг, но и проявление заботы о тех, кто в ней особенно нуждается. Теперь это можно сделать легко и быстро через Kaspi.kz.

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