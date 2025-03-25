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25.03.2025, 15:11

Казахстанская сборная оказалась в 14 раз дороже команды Лихтенштейна

Новости Казахстана 0 997

Национальная сборная Казахстана готовится провести второй матч в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2026. В ночь с 25 на 26 марта наша команда сыграет на выезде против сборной Лихтенштейна, сообщает Lada.kz со ссылкой на Offside.kz.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt.de, суммарная рыночная стоимость сборной Лихтенштейна составляет всего 950 тысяч евро. Для сравнения, состав сборной Казахстана оценивается в 13,48 миллиона евро. Таким образом, разница в стоимости между командами почти 14-кратная.

Самым дорогим игроком Лихтенштейна является 24-летний защитник Ларс Трабер, выступающий за швейцарский клуб «Вадуц». Его трансферная стоимость оценивается в 250 тысяч евро. У сборной Казахстана статус самого дорогого футболиста удерживает защитник Нуралы Алип, играющий за российский «Зенит» из Санкт-Петербурга. Его стоимость достигает 3,5 миллиона евро. Второе место в списке самых ценных игроков занимает нападающий Максим Самородов (€1,8 млн), а замыкает тройку атакующий полузащитник Ислам Чесноков (€800 тыс.).

Настолько внушительная разница в стоимости составов подчёркивает, что именно сборная Казахстана является безоговорочным фаворитом предстоящей встречи. Однако футбол нередко доказывает, что деньги и рейтинги не всегда становятся залогом победы. Особенно это касается матчей, где соперник выходит на поле максимально мотивированным, а ход игры может быть полон неожиданных поворотов.

Обе сборные неудачно стартовали в отборочном турнире. Казахстан уступил Уэльсу со счётом 1:3, а Лихтенштейн проиграл Северной Македонии — 0:3. Встреча в столице Лихтенштейна, Вадуце, начнётся в 00:45 по времени Астаны.

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