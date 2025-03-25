Казахстанская сборная оказалась в 14 раз дороже команды Лихтенштейна

Национальная сборная Казахстана готовится провести второй матч в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2026. В ночь с 25 на 26 марта наша команда сыграет на выезде против сборной Лихтенштейна, сообщает Lada.kz со ссылкой на Offside.kz.
Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt.de, суммарная рыночная стоимость сборной Лихтенштейна составляет всего 950 тысяч евро. Для сравнения, состав сборной Казахстана оценивается в 13,48 миллиона евро. Таким образом, разница в стоимости между командами почти 14-кратная.
Самым дорогим игроком Лихтенштейна является 24-летний защитник Ларс Трабер, выступающий за швейцарский клуб «Вадуц». Его трансферная стоимость оценивается в 250 тысяч евро. У сборной Казахстана статус самого дорогого футболиста удерживает защитник Нуралы Алип, играющий за российский «Зенит» из Санкт-Петербурга. Его стоимость достигает 3,5 миллиона евро. Второе место в списке самых ценных игроков занимает нападающий Максим Самородов (€1,8 млн), а замыкает тройку атакующий полузащитник Ислам Чесноков (€800 тыс.).
Настолько внушительная разница в стоимости составов подчёркивает, что именно сборная Казахстана является безоговорочным фаворитом предстоящей встречи. Однако футбол нередко доказывает, что деньги и рейтинги не всегда становятся залогом победы. Особенно это касается матчей, где соперник выходит на поле максимально мотивированным, а ход игры может быть полон неожиданных поворотов.
Обе сборные неудачно стартовали в отборочном турнире. Казахстан уступил Уэльсу со счётом 1:3, а Лихтенштейн проиграл Северной Македонии — 0:3. Встреча в столице Лихтенштейна, Вадуце, начнётся в 00:45 по времени Астаны.
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