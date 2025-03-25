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25.03.2025, 16:08

В Нацбанке РК объяснили, почему банки требуют от предприятий остановить экспорт в РФ

Новости Казахстана 0 508

В Национальном банке Казахстана прокомментировали ситуацию, в которой отечественные банки требуют от ряда предприятий гарантийные письма с обязательством отказаться от поставок готовой продукции в Россию. В противном случае компаниям угрожает закрытие кредитных линий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik. 

© Sputnik / Владислав Воднев
© Sputnik / Владислав Воднев

С данной проблемой столкнулись, в первую очередь, машиностроительные заводы Казахстана, имеющие долгосрочные торгово-экономические связи с российскими партнерами. Депутаты мажилиса уже обратили внимание на сложившуюся ситуацию и озвучили обеспокоенность бизнес-сообщества. По их данным, некоторые предприятия столкнулись с отказом казахстанских банков в предоставлении кредитов и проведении финансовых операций. Это привело к сокращению экспорта продукции в Россию на 15%.

Банки требуют от заводов подписывать письменные обязательства, подтверждающие отказ от дальнейшего экспорта готовой продукции в РФ. В противном случае кредитные линии могут быть закрыты.

Глава Национального банка Тимур Сулейменов пояснил, что финансовые организации вынуждены учитывать санкционные риски и проводить тщательную проверку всех транзакций в рамках внутренней системы управления рисками.

По словам Сулейменова, в настоящее время более 20 казахстанских компаний уже внесены в санкционные списки США, Европейского Союза, Великобритании и Японии за участие в поставках продукции, подпадающей под международные санкции, на территорию России.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Ну теперь будем ожидать ответку.
25.03.2025, 14:47
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