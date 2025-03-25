18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
502.83
545.37
5.95
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.03.2025, 17:18

Банковские комиссии в Казахстане: простые способы платить меньше

Новости Казахстана 0 574

Банковские комиссии и платы за обслуживание могут незаметно, но ощутимо сокращать ваш бюджет. Однако при правильном подходе эти расходы легко сократить. В этом материале Finratings.kz расскажет, как грамотно оптимизировать траты на банковские услуги и избежать лишних платежей, сообщает Lada.kz

фото: Getty Images / bob_sato_1973
фото: Getty Images / bob_sato_1973

1. Тщательно выбирайте банк

Перед тем как открыть счет, не поленитесь изучить тарифные планы разных банков. Многие финансовые организации предлагают выгодные условия: бесплатное ведение счета, отсутствие комиссии за переводы внутри банка и доступные тарифы на обслуживание карт. Обращайте внимание на прозрачность условий и дополнительные комиссии, которые могут «прятаться» в мелком шрифте.

2. Пользуйтесь бесплатными переводами

Сейчас многие казахстанские банки предоставляют возможность бесплатно переводить деньги между счетами своих клиентов. Кроме того, популярные платформы — Kaspi.kz, Halyk Bank и другие — позволяют совершать переводы внутри системы без комиссии. Это простой способ сэкономить на регулярных денежных операциях.

3. Снимайте наличные без лишних комиссий

Снятие наличных в банкоматах других банков почти всегда сопровождается комиссией. Чтобы не переплачивать, старайтесь пользоваться банкоматами «своего» банка или узнавайте о возможностях бесплатного снятия в партнерских сетях и торговых точках. Некоторые банки позволяют снимать наличные без комиссии в кассах магазинов-партнеров — это удобно и выгодно.

4. Платите онлайн

Современные мобильные приложения и онлайн-банкинг позволяют оплачивать коммунальные услуги, налоги, штрафы и другие обязательные платежи без комиссии. Kaspi.kz, Halyk Bank, Jusan Bank и другие сервисы предоставляют такие опции, что позволяет избежать лишних расходов и сэкономить время.

5. Минимизируйте конверсионные расходы

Если вы часто расплачиваетесь в иностранных валютах, стоит внимательно отнестись к условиям валютных операций. Банки могут взимать дополнительную комиссию за конвертацию. Чтобы этого избежать, можно использовать карты с льготными условиями для валютных платежей или заранее пополнять счет в нужной валюте по выгодному курсу.

6. Следите за акциями и специальными предложениями

Многие банки регулярно проводят акции и запускают специальные предложения: от увеличенного кешбэка до бесплатного обслуживания карт и бонусных программ. Подписавшись на рассылки своего банка или регулярно проверяя их сайт, можно не только быть в курсе выгодных акций, но и существенно экономить.

Вывод:
Экономия на банковских комиссиях — это не только возможность сохранить деньги, но и признак финансовой грамотности. Внимательно изучая тарифы, используя бесплатные сервисы и не переплачивая за операции, вы сможете существенно сократить расходы и эффективнее управлять своими финансами.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Выставка-ярмарка «Made in Uzbekistan» пройдет в Актау
Aqtau_2023 → Могу только похвалить соседей, они молодцы.
Россиянину запретили въезд в Казахстан на пять лет
Pluto 9701 → Великое преступление которое нуждается в публикации в СМИ. а самое главное депортировали одного человека, будто бы человек 200 выгнали.
Минпромстрой Казахстана предлагает освободить местные автомобили от утильсбора в России
Aqtau_2023 → Это просто супер новость, для россии убрать утильсбор, а со своих граждан две шкуры снимать.
Конкурс на покупку «золотых» мусоросборников в Актау отменен: власти назвали причины
Космос → 891 миллиард тенге??? Какая-то дикая сумма! Бюджет Актау вообще сколько миллиардов?
На концерты в честь Наурыза смогут пройти не все жители Актау – правда или фейк?
Vladimir00 → Смотреть на эту туфту.каких то звёзд выдумали.пускай аким смотрит.и полицейский кордон поставят.а если честно придёшь и смотреть не чё го.тоска голимая.