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25.03.2025, 18:22

Какой уровень знания государственного языка обязателен для гражданства РК?

Новости Казахстана 0 654

В конце 2024 года в Казахстане был введён специальный тест для тех, кто планирует получить гражданство страны. Журналист агентства Kazinform выяснил, какие вопросы включены в экзамен, какие требования предъявляются к кандидатам, и когда можно будет пройти это испытание, передает Lada.kz

Фото: gov4c.kz
Фото: gov4c.kz

Новые правила получения гражданства РК

Президент Казахстана 16 мая 2024 года подписал закон, вносящий изменения в ряд законодательных актов, касающихся миграционной политики и уголовно-исполнительной системы.

На основании этого закона Министерство науки и высшего образования утвердило приказ №479 от 8 октября 2024 года. Документ определяет, какие знания необходимы при подаче заявления на получение или восстановление гражданства: это основы государственного языка на элементарном уровне, базовые положения Конституции и ключевые моменты истории Казахстана.

Оценка знания казахского языка

Термин «элементарный уровень знания государственного языка» в приказе предполагает конкретные балльные критерии. В ответе Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования поясняется:

— Максимальная оценка за тест — 100 баллов. В том числе: 60 баллов — за казахский язык, 15 — за Конституцию, 25 — за историю Казахстана. Чтобы подтвердить владение государственным языком на необходимом уровне, нужно набрать минимум 36 баллов из 60. В частности, в части аудирования не менее 12 баллов, а при чтении текстов — не менее 24.

Ответы на самые частые вопросы

Многие кандидаты на гражданство ищут в интернете информацию о правилах тестирования. Мы собрали ключевые ответы по официальным данным Комитета языковой политики.

Какой проходной балл?

Минимально необходимо набрать 60 баллов из 100.

Когда проводится тест?

Тестирование проходит раз в квартал в будние дни. Дата, время и место сообщаются Национальным центром тестирования за неделю до экзамена в личном кабинете участника.

На каком языке проходят испытания?

Часть теста по знанию казахского языка сдаётся исключительно на казахском. Разделы по Конституции и истории можно сдавать как на казахском, так и на русском языке.

Сколько времени даётся на прохождение теста?

Участникам выделяется 2 часа 10 минут. Для людей с инвалидностью дополнительно отводится ещё 30 минут.

Нужно ли предоставлять документы для лиц с инвалидностью?

При подаче заявления необходимо приложить нотариально заверенный документ, подтверждающий инвалидность.

Платно ли это?

Иностранцы сдают тест на платной основе. Те, кто успешно преодолевает пороговый балл, получают электронный сертификат.

Кто освобождается от теста?

От прохождения тестирования освобождаются:

  • лица, профессии и квалификации которых включены в перечень, утверждённый Указом Президента №1 587 от 6 июня 2005 года;

  • несовершеннолетние;

  • граждане с инвалидностью;

  • лица с особыми заслугами перед Казахстаном;

  • этнические казахи;

  • а также те, кто претендует на гражданство в упрощённом порядке в рамках международных договоров.

При этом стоит отметить, что расходы на проведение тестов не финансируются из республиканского бюджета.

Дополнительная статистика

В 2024 году около 20 тысяч человек отказались от гражданства Казахстана. Количество людей, получивших гражданство в прошлом году, снизилось на 25%. Кроме того, было выявлено почти 700 случаев двойного гражданства.

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