Скандал вокруг казахстанского шоколада: российского актёра избили после съёмок в рекламе

25 марта 2025 года стало известно о нападении на московского актера Егора Куликова после его возвращения из Казахстана. Причиной агрессии, по словам пострадавшего, стали съемки в юмористическом рекламном ролике для казахстанского бренда шоколада, сообщает Lada.kz со ссылкой на theins.ru

Кадр из видео

После начала мобилизации в России Куликов уехал в Алматы, где принял участие в рекламной кампании. В ролике иронично обыгрывается тема эмиграции: российский гражданин пересекает границу и встречает всадника, который угощает его шоколадом «со вкусом свободы». Реклама быстро стала вирусной в сети и вызвала бурные обсуждения.

Через некоторое время актер вернулся в Россию для работы. Однако на родине его ждали неприятности. По возвращении со съемок его задержали сотрудники полиции. В отделении силовики провели допрос, обвиняя актера в распространении «лжи» и предупреждая о возможных последствиях подобных высказываний. После выхода из участка Куликова поджидали неизвестные в гражданской одежде. Они избили его, нанеся многочисленные травмы. Врачи диагностировали у него ушибы и травмы средней тяжести.

«Жив остался, но досталось прилично», — рассказал позже актер.

На этом история не закончилась. Спустя несколько дней после выписки из больницы в дом к Куликову пришли с обыском. Правоохранители предупредили его о запрете на выезд из страны. Несмотря на это, актеру удалось покинуть Россию в тот же день.