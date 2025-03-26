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25.03.2025, 20:38

В Казахстане начали штрафовать за употребление наркотиков у себя дома

Новости Казахстана 0 590

В Казахстане впервые на практике применили новые нормы законодательства, согласно которым ответственность за употребление наркотических веществ распространяется не только на общественные места, но и на частную территорию. Теперь штраф или арест можно получить даже за употребление наркотиков в собственной квартире, сообщает Liter.kz со ссылкой на Abainews, передает Lada.kz

Фото: pexels
Фото: pexels

Первый подобный случай зарегистрирован в городе Семей. Полицейские задержали 40-летнего мужчину прямо у него дома, зафиксировав факт употребления запрещённых веществ. Нарушителю грозит административное наказание — штраф в размере 157 280 тенге (40 МРП) или арест сроком до 10 суток. При повторном нарушении сумма штрафа удваивается, а арест может продлиться до 20 суток.

Такие меры стали возможны благодаря изменениям в Кодекс об административных правонарушениях, которые вступили в силу с 13 марта 2025 года. Если ранее наказание распространялось только на тех, кто употреблял наркотики в общественных местах, то теперь оно охватывает и частные дома, квартиры и другие личные владения.

В полиции подчеркнули, что нововведения направлены на ужесточение борьбы с распространением и потреблением наркотиков, а также на профилактику наркозависимости среди населения.

При этом правоохранительные органы пока не раскрывают, каким образом они будут выявлять факты употребления наркотиков на частной территории.

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