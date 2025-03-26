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25.03.2025, 21:12

Почти 8 литров спирта в год выпивает каждый взрослый казахстанец

Новости Казахстана 0 737

Во многих странах алкоголь прочно вписался в культурные традиции, и Казахстан не является исключением. По уровню потребления алкоголя страна занимает 38-е место в мировом рейтинге. В среднем каждый взрослый житель Казахстана выпивает эквивалент 7,7 литра чистого спирта в год, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеграм-канал Геостатистика

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Аналитики сравнили данные по потреблению алкоголя среди взрослого населения в разных странах мира. Как оказалось, в каждой стране есть свои предпочтения: в Сербии и Черногории традиционно пьют ракию, в Польше, России и Украине отдают предпочтение водке, тогда как в Италии, Франции и Испании в приоритете остаются вина. Однако национальные традиции — лишь один из факторов, а статистика потребления показывает куда более полную картину.

Инфографика: @Геостатистика

Абсолютным лидером по объему потребляемого алкоголя стала Молдавия. В среднем взрослый житель этой страны ежегодно выпивает 15,2 литра чистого спирта, что эквивалентно более литру в месяц. Такие показатели уверенно выделяют Молдавию среди остальных государств и подчеркивают масштабы этого явления.

Россия значительно опережает Казахстан и Украину, занимая 13-е место с показателем 11,7 литра спирта на человека в год. Украина оказалась на 34-й позиции, где на одного взрослого жителя приходится 8,6 литра алкоголя в пересчете на чистый спирт. Казахстан, с его показателем 7,7 литра, расположился немного ниже, но все равно вошел в число стран с достаточно высоким уровнем потребления.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Каждый? взрослый житель РК...Брехня... Это как с голубцами, одни едят мясо другие остальное.
25.03.2025, 16:59
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