Почти 8 литров спирта в год выпивает каждый взрослый казахстанец

Во многих странах алкоголь прочно вписался в культурные традиции, и Казахстан не является исключением. По уровню потребления алкоголя страна занимает 38-е место в мировом рейтинге. В среднем каждый взрослый житель Казахстана выпивает эквивалент 7,7 литра чистого спирта в год, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеграм -канал Геостатистика

Фото: pixabay.com

Аналитики сравнили данные по потреблению алкоголя среди взрослого населения в разных странах мира. Как оказалось, в каждой стране есть свои предпочтения: в Сербии и Черногории традиционно пьют ракию, в Польше, России и Украине отдают предпочтение водке, тогда как в Италии, Франции и Испании в приоритете остаются вина. Однако национальные традиции — лишь один из факторов, а статистика потребления показывает куда более полную картину.

Инфографика: @Геостатистика

Абсолютным лидером по объему потребляемого алкоголя стала Молдавия. В среднем взрослый житель этой страны ежегодно выпивает 15,2 литра чистого спирта, что эквивалентно более литру в месяц. Такие показатели уверенно выделяют Молдавию среди остальных государств и подчеркивают масштабы этого явления.

Россия значительно опережает Казахстан и Украину, занимая 13-е место с показателем 11,7 литра спирта на человека в год. Украина оказалась на 34-й позиции, где на одного взрослого жителя приходится 8,6 литра алкоголя в пересчете на чистый спирт. Казахстан, с его показателем 7,7 литра, расположился немного ниже, но все равно вошел в число стран с достаточно высоким уровнем потребления.