Казахстанская сборная стартовала с победы в отборе на ЧМ-2026

Сборная Казахстана по футболу одержала гостевую победу над командой Лихтенштейна в рамках квалификации чемпионата мира 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Алексей Сисенбин / Казахстанская федерация футбола

Встреча состоялась во втором туре группы J на стадионе «Райнпарк» в Вадуце и завершилась со счетом 2:0 в пользу казахстанцев.

Исход матча был решен еще в первом тайме. На 42-й минуте Максим Самородов открыл счет, точно пробив головой после подачи Марата Быстрова. Вскоре Самородов отметился и результативной передачей: его навес со штрафного завершил точным ударом Александр Марочкин.

Благодаря этой победе сборная Казахстана набрала три очка и поднялась на третью строчку турнирной таблицы. Лихтенштейн, потерпев два поражения подряд, пока остается без набранных очков и занимает последнее место. Также ноль очков у Бельгии, которая еще не проводила матчей в отборе. Лидерами группы на данный момент являются Северная Македония и Уэльс, у каждой команды по четыре балла.

Отдельно стоит отметить, что эта победа стала первой для Али Алиева в статусе исполняющего обязанности главного тренера сборной Казахстана на официальном уровне. До этого казахстанцы не побеждали с ноября 2023 года, когда обыграли Сан-Марино (3:1) в отборе к Евро-2024.

Следующие матчи квалификации пройдут в июне. Сборная Казахстана сыграет дома с Северной Македонией 9 июня. Для выхода напрямую на чемпионат мира необходимо занять первое место в группе, а команда, занявшая вторую строчку, продолжит борьбу в стыковых встречах.