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26.03.2025, 07:17

В Казахстане налоговики начали проверять дорогие тои

Новости Казахстана 0 2 355

В Казахстане налоговые органы приступили к масштабным проверкам дорогостоящих торжеств. Теперь расходы на проведение пышных тоев будут сверяться с официальными доходами их организаторов. Об этом сообщил вице-министр финансов страны Ержан Биржанов, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz

Фото: pixabay
Фото: pixabay

По словам вице-министра, внимание инспекторов будет сосредоточено на случаях, когда траты на празднование явно не соответствуют задекларированным доходам граждан. В таких ситуациях могут быть инициированы налоговые проверки с целью выяснения происхождения средств.

Особое беспокойство у контролирующих органов вызывают ситуации, когда граждане демонстрируют чрезмерные расходы на масштабные мероприятия, не подтверждая наличие официальных доходов, позволяющих их покрыть. Нередко для проведения пышного тоя казахстанцы берут крупные кредиты или годами копят деньги. Теперь налоговые органы намерены более детально изучать подобные случаи, чтобы не допустить использования теневых доходов и нарушений налогового законодательства.

Кроме того, на фоне этой инициативы вновь актуализировалась критика действующей налоговой системы. Ранее многие граждане уже высказывали недовольство тем, что вынуждены отчитываться перед государством буквально о каждом поступлении средств на банковские счета, включая личные переводы от родственников и друзей. В результате налоговую реформу в Казахстане некоторые эксперты и общественные деятели называют «хаотичной» и избыточно зарегулированной.

Таким образом, проверка тоев становится частью более широкой политики государства по усилению контроля над доходами граждан и борьбе с теневыми финансовыми потоками. Однако, по мнению общественников, эти меры требуют более взвешенного подхода и ясных правил, чтобы не создавать чрезмерного давления на население.

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