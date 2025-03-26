Как сменить зарплатный счет и выбрать лучший банк в Казахстане

Чаще всего работодатели просят оформить зарплатную карту в одном из банков второго уровня. Но жители Казахстана имеют полное право самостоятельно выбирать банк с наиболее выгодными условиями, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: fornStudio

Зарплатную карту можно оформить в любом банке второго уровня, обслуживающем физических лиц. Основное отличие между ними — в условиях и бонусных предложениях.

На что обратить внимание при выборе банка:

Комиссии: Обязательно ознакомьтесь с тарифами. Некоторые банки берут плату за обслуживание карты, переводы, снятие наличных в «чужих» банкоматах или другие операции.

Бонусы и кешбэк: Многие банки предлагают привлекательные программы лояльности. По зарплатным картам могут начисляться повышенные бонусы, кешбэк за покупки или предоставляться льготные условия по кредитам.

Доступность: Важно оценить количество банкоматов и офисов в вашем регионе, удобство мобильного приложения и скорость работы службы поддержки.

В конечном итоге выбор банка должен соответствовать вашим финансовым привычкам и потребностям. Каждый сотрудник имеет право получать зарплату на удобный для него счёт, даже если изначально работодатель предложил другой банк.

Как сменить банковский счёт для получения зарплаты

В трудовом договоре обычно фиксируются условия оплаты труда, график и реквизиты для перечисления заработной платы. Однако Трудовой кодекс РК (статья 107) предусматривает возможность изменить эти реквизиты. Если действующий банк больше не устраивает по своим условиям, можно спокойно сменить его.

Шаги по смене банка для зарплаты:

Изучите предложения других банков

Сравните условия по комиссиям, кешбэку, бонусам, доступности банкоматов и качеству онлайн-сервисов. Откройте новый счёт и карту

Выбрав банк, откройте там счёт и оформите карту. Это можно сделать онлайн — многие банки предлагают виртуальные карты, которые можно использовать сразу после выпуска. Получите реквизиты нового счёта

В мобильном приложении банка можно скачать справку с реквизитами. Обычно она находится в разделе «Мои счета» или «Информация о карте». Передайте реквизиты в бухгалтерию

Подготовьте заявление на смену банковских реквизитов и передайте его вместе со справкой из банка вашему бухгалтеру или в отдел кадров.

Важно знать:

Работодатель не имеет права настаивать на использовании конкретного банка. Сотрудник сам выбирает финансовую организацию для получения заработной платы. Главное — вовремя уведомить компанию и предоставить все необходимые документы.