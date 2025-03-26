Российская водка течёт в Казахстан: страна на первом место по закупкам

По итогам 2024 года основным импортёром российской водки стал Казахстан. Согласно данным платформы ООН Comtrade, опубликованным агентством РИА Новости , объём закупок этого алкогольного напитка в стране достиг $32 млн, что на 4% превышает показатели предыдущего года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Depositphotos

Вторую строчку рейтинга занял Китай, хотя его закупки заметно сократились — до $1,5 млн, что на 29% меньше, чем в 2023 году. Третье место досталось Турции, импорт которой уменьшился втрое, составив $436,5 тыс.

На четвёртом месте оказалась Южная Корея с показателем в $222 тыс., что почти в два раза меньше прошлогодних результатов. Замыкает пятёрку лидеров Латвия, напротив, продемонстрировавшая рост: закупки водки выросли в два раза, превысив отметку в $200 тыс.

Стоит отметить, что на прошлой неделе федеральный центр «Агроэкспорт» сообщил о значительном росте экспорта российской водки в начале 2025 года. За январь и февраль объем поставок удвоился по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, превысив 3,5 тысячи тонн. Ключевыми направлениями поставок вновь стали Казахстан, Китай, а также Грузия.