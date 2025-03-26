В Казахстане изменились правила уплаты и возврата взносов на ОСМС

С 31 марта 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила перечисления и возврата обязательных социальных медицинских взносов. Соответствующие изменения утверждены приказом и.о. министра здравоохранения от 12 марта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Теперь перечисление взносов и задолженностей осуществляется в Государственную корпорацию, которая передает их в фонд с обязательным указанием ИИН, ФИО, суммы и периода уплаты. Эти данные фиксируются как в бумажных, так и в электронных сводных платежных поручениях.
Возврат ошибочно или излишне уплаченных сумм будет производиться в случаях:
неверного указания ИИН или реквизитов;
перечисления за лиц, освобожденных от уплаты;
превышения предельно допустимой суммы, связанной с МЗП;
двойной или избыточной оплаты;
перечислений за иностранных граждан (за исключением кандасов и постоянно проживающих в РК).
Заявление на возврат можно подать через портал eGov или на бумажном носителе в Государственную корпорацию, приложив согласие лица, в пользу которого был произведен платеж.
Срок рассмотрения заявок:
10 рабочих дней при обращении через портал;
15 рабочих дней при подаче на бумаге.
После одобрения заявления деньги перечисляются плательщику в течение трех операционных дней.
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