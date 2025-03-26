Екатерину Шульман объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск политолога Екатерину Шульман. Об этом сообщает информационное агентство NewTimes.kz со ссылкой на данные, размещенные на официальном сайте Министерства внутренних дел РФ, передает Lada.kz

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Согласно опубликованной информации, Шульман разыскивается в связи с нарушением одной из статей Уголовного кодекса РФ. При этом конкретные обвинения, а также подробности дела на официальных ресурсах не раскрываются.

Согласно данным, размещенным на официальном сайте МВД РФ, она находится в розыске по статье Уголовного кодекса. В официальных источниках не приводятся подробности обвинений и причины для розыска.

В 2022 году Екатерина Шульман, покинувшая Россию после начала войны с Украиной, была признана иностранным агентом. Затем она некоторое время была профессором в Maqsut Narikbayev University в Астане. Она проводила лекции для студентов.