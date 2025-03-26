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26.03.2025, 11:36

Казахстан получит от США более $25 млн за аренду участка в Алматы

Новости Казахстана 0 639

Правительство Соединенных Штатов Америки получит в аренду земельный участок в Алматы для строительства нового здания американского консульства. Об этом сообщили в пресс-службе мажилиса, сообщает Lada.kz со ссылкоой на пресс-службу Мажилиса.

Фото: freepik
Фото: freepik

Согласно официальной информации, депутаты нижней палаты парламента ратифицировали межправительственное соглашение между Казахстаном и США. Документ, подписанный 27 сентября 2024 года в Нью-Йорке, предусматривает передачу американской стороне земельного участка для возведения консульского учреждения в Алматы.

Площадь участка составит 70 593 квадратных метра. Срок аренды — 49 лет. За пользование землей США выплатят Казахстану 25,3 миллиона долларов. Причем сумма будет перечислена единым платежом в течение 30 дней с момента вступления соглашения в силу.

Соглашением также предусмотрено освобождение американской стороны от уплаты налогов и других обязательных сборов в отношении как самого земельного участка, так и будущего здания консульства. Исключение составит только арендная плата. При этом все расходы, связанные с проектированием, строительством, обслуживанием, ремонтом здания и оплатой коммунальных услуг, американская сторона обязана покрывать самостоятельно в соответствии с действующими в Казахстане тарифами и нормативами.

Генеральным подрядчиком строительства станет американская компания. При возведении консульства будут использоваться строительные материалы, оборудование и товары, произведенные в США. Эти поставки освобождаются от уплаты таможенных пошлин, импортных налогов, а также не требуют отдельного получения разрешительных документов.

Напомним, ранее в этом году сообщалось, что мажилис принял в работу законопроект о передаче США земельного участка в аренду. По словам депутата Айгуль Куспан, соглашение направлено на развитие двустороннего сотрудничества и создание всех необходимых условий для функционирования консульства США в Алматы на протяжении почти полувека.

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