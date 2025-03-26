В Казахстане хотят повысить тарифы на вывоз и переработку мусора

В Казахстане рассматривается возможность увеличения тарифов на услуги, связанные с вывозом, сортировкой и утилизацией твердых бытовых отходов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: lsm.kz

К примеру, в Атырау тариф утвержден на уровне 379 тенге, хотя экономически обоснованный – 527 тенге. Предлагается передать полномочия по утверждению предельных тарифов на уровень акиматов и разрешить их пересмотр не реже одного раза в три года. Поправки уже рассматриваются в мажилисе.

Сейчас тарифы актуализированы лишь в 155 из 211 районов и городов. В ряде регионов проекты по сортировке отходов либо отсутствуют, либо реализуются с проблемами. В Алматинской области задержки связаны с выдачей технических условий на несуществующую подстанцию, в Кызылординской области – с отсутствием инфраструктуры к выделенным участкам. В Актюбинской области инвестор был вынужден отказаться от проекта из-за ошибок местных властей.

Ежегодно в Казахстане образуется более 4,5 млн тонн коммунальных отходов, из которых перерабатывается только 25,8% при плане 30%. Семь регионов не достигли плановых показателей: среди них Алматы, Шымкент, Мангистауская и Улытауская области.

Премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что из 94 запланированных проектов по переработке отходов профинансировано лишь шесть. При этом в стране ежегодно складируется около 1 млрд тонн отходов, а уровень их переработки в промышленности не превышает 11%. В развитых странах этот показатель составляет 70–80%.

Глава правительства поручил Минэкологии до 1 сентября представить концепцию управления всеми видами отходов, а в ближайшие три месяца увеличить число профинансированных проектов в пять раз. Уже в апреле должен пройти аукцион для привлечения инвесторов в проекты по энергетической утилизации отходов.