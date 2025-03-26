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26.03.2025, 12:50

В Казахстане меняют условия доступа к пенсионным деньгам

Новости Казахстана 0 11 620

В Казахстане готовятся изменения в правилах расходования пенсионных выплат и пособий в социальных учреждениях. Эта мера стала необходимой после выявленных нарушений и вмешательства прокуратуры Карагандинской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Прокуратура провела проверку в ряде социальных центров и обнаружила серьезные нарушения. Как выяснилось, средства пожилых людей и граждан с особыми потребностями тратились нерационально. Основная часть денег – около 70% — расходовалась через государственные закупки. Оставшиеся 30% распределялись по усмотрению опекунов и администрации учреждений. При этом фактического выбора поставщиков или контроля над ценообразованием не было. В результате социальные центры приобретали ряд товаров по ценам, вдвое превышающим рыночные.

— По итогам проверки стало ясно, что значительная часть пенсий и пособий постояльцев тратится без учета их интересов и по завышенным ценам. Это приводит к неэффективному использованию средств и ущемляет права пожилых людей и инвалидов, — подчеркнули в прокуратуре.

В связи с выявленными фактами надзорное ведомство направило соответствующее представление в Министерство труда и социальной защиты населения. В ответ министерство разработало проект новых правил, которые призваны сделать расходование средств более прозрачным и справедливым.

— В настоящий момент документ проходит процедуру согласования. Предполагается, что после утверждения новых правил социальные центры будут обязаны обеспечивать более тщательный контроль за расходами и избегать переплат, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области.

Введение новых правил позволит защитить финансовые интересы наиболее уязвимых категорий граждан и сделать систему расходования их средств максимально честной и эффективной.

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