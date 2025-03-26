Больничный лист: когда и на какую выплату можно рассчитывать казахстанцам

26 марта 2025 года Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана напомнило гражданам о правилах начисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Разъяснения по этому вопросу дал руководитель управления Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК Талант Ерманов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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По словам Ерманова, в случаях, когда сотрудник не может выполнять свои трудовые обязанности из-за болезни, работодатель обязан компенсировать часть его дохода. Такая выплата осуществляется в форме социального пособия по временной нетрудоспособности и финансируется за счет средств работодателя.

Основанием для начисления данного пособия является официально оформленный лист нетрудоспособности, который выдается медицинской организацией. После его закрытия документ необходимо предоставить в бухгалтерию по месту работы.

При этом расчет суммы выплаты производится на основе средней дневной заработной платы сотрудника.

— Чтобы определить точную сумму пособия, среднедневной доход работника умножают на количество рабочих дней, на протяжении которых он отсутствовал на работе по причине болезни, — пояснил представитель Министерства труда.

Важной деталью является установленный законодательством предел выплаты: максимальная сумма пособия по больничному листу не может превышать 25 месячных расчетных показателей (МРП), что в 2025 году составляет 98 300 тенге.