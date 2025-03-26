«Родила в 12 лет от родственника»: суд в Казахстане вынес решение по громкому делу

26 марта в Специализированном межрайонном уголовном суде Павлодарской области завершилось рассмотрение резонансного уголовного дела. Подсудимому, 17-летнему юноше, были предъявлены обвинения сразу по двум статьям Уголовного кодекса: «Изнасилование малолетней» и «Насильственные действия сексуального характера», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы. При вынесении приговора судом были учтены смягчающие обстоятельства: молодой возраст подсудимого и наличие у него инвалидности II группы.

События, послужившие началом расследования, произошли в 2024 году. Тогда в перинатальном центре Павлодарской области 12-летняя девочка стала мамой. Установлено, что и сама девочка, и отец новорожденной — выходцы из Монголии. Их семьи проживали в одном из сел Щербактинского района области. После появления ребенка на свет было начато досудебное расследование в отношении несовершеннолетнего.

Семья девочки была поставлена на учет как многодетная и малообеспеченная. Эти сведения были выявлены сотрудниками оперативной группы акимата Галкинского сельского округа, после чего семье была назначена адресная социальная помощь.

После случившегося местные власти приняли решение перевезти семью в другой населенный пункт. Акимат обеспечил их частным арендным домом, а предприниматели и меценаты — также выходцы из Монголии — помогли в его обустройстве и создании комфортных условий для проживания.

Региональный уполномоченный по правам ребенка в Павлодарской области Сауле Шакенева заявила, что считает вынесенный судом приговор справедливым. По ее словам, как молодая мама, так и ее новорожденная дочь в настоящее время чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением специалистов.

Отмечается, что приговор на данный момент не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.