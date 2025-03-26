В Казахстане полицейский подстрелил мужчину в служебном авто

В Актобе произошел инцидент с участием сотрудника правоохранительных органов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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По информации, опубликованной в социальных сетях и подтвержденной Департаментом полиции Актюбинской области, 25 марта около 00:30 младший сержант полиции случайно выстрелил из табельного оружия в своего знакомого. Происшествие случилось в салоне служебного автомобиля ВАЗ 2115.

"По предварительным данным, полицейский нарушил правила обращения с оружием и допустил неосторожный выстрел. Пуля попала в ноги сидевшему рядом мужчине, который просто подошел к служебной машине, чтобы поздороваться с другом. Пострадавшему была оказана медицинская помощь — он госпитализирован с огнестрельными ранениями обеих ног", - сообщили в ДП.

В Департаменте полиции Актюбинской области подчеркнули, что по факту произошедшего начато досудебное расследование по статье 371 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Халатность».