Автодилера в Казахстане оштрафовали на крупную сумму за навязывание платных услуг

Прокуратура Алмалинского района города Алматы провела проверку деятельности автосалонов на предмет соблюдения законодательства о защите прав потребителей. В ходе проведённого анализа были выявлены многочисленные нарушения, касающиеся как предоставления информации о товаре и услугах, так и исполнения обязательств перед покупателями, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

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«По результатам акта прокурорского надзора Департамент защиты и развития конкуренции Алматы провёл расследование и привлёк ТОО "Toyota Tsusho Kazakhstan Auto" к административной ответственности по пункту 3-1 статьи 159 КоАП РК за монополистическую деятельность, назначив штраф свыше 88 миллионов тенге», — сообщили в надзорном органе.

В надзорном органе сообщили, что штраф уже оплачен.

Прокуратура напомнила, что навязывание потребителям дополнительных услуг запрещено законом. Гражданам рекомендовано незамедлительно сообщать о подобных фактах в соответствующие органы.

Для справки: в стране действует закон "О защите прав потребителей", который гарантирует защиту от навязывания товаров и услуг. Любая попытка продавца связать основную покупку с дополнительными тратами считается незаконной.

В случае нарушения прав граждане могут обратиться в территориальные подразделения по защите прав потребителей, где им предоставят консультацию и помощь в решении проблемы.