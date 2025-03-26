Сбежавший руководитель «Бипэк Авто» засветился в ролике командира «Ахмата»

Акционер и председатель совета директоров группы компаний «Бипэк Авто – Азия Авто» Анатолий Балушкин, который ранее был объявлен в розыск в Казахстане, вновь напомнил о себе. Видеозапись с его участием появилась в Telegram -канале помощника главы Чеченской Республики и командира спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинова, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: kolesa.kz

В опубликованном видео Балушкин передает в распоряжение бойцов спецназа «Ахмат» гусеничный транспортер «Пластун». По его словам, транспортное средство полностью создано российскими инженерами в Новосибирске и собрано исключительно из отечественных комплектующих.

В ответ Апты Алаудинов сравнил представленную технику с легендарным трактором К-700, только в уменьшенном формате. Он подчеркнул, что машина вызывает большой интерес как потенциально надежное средство для эвакуации раненых и передвижения по труднопроходимой, болотистой местности.

«Мы обязательно проведем испытания этой техники и дадим подробный отчет о том, как она покажет себя в боевых условиях. Принимаем ее на вооружение и будем информировать о результатах», — заявил командир спецназа в разговоре с Балушкиным.

Напомним, что автозавод «Бипэк Авто Казахстан», расположенный в Усть-Каменогорске, долгое время являлся одним из крупнейших предприятий по сборке легковых автомобилей в стране. На заводе осуществлялась крупноузловая сборка таких известных брендов, как Skoda, Chevrolet, Lada, KIA и UAZ.

Однако весной 2020 года вокруг компании разразился масштабный скандал. Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана расторгло соглашение с группой компаний «Азия Авто – Бипэк Авто» о промышленной сборке. Согласно договору, к концу 2019 года на строящемся заводе должны были быть введены в эксплуатацию цеха сварки, покраски и окончательной сборки кузовов. Эти обязательства так и не были выполнены.

В результате судебных разбирательств компанию обязали вернуть в государственный бюджет недополученные средства в размере 174 миллиардов тенге. В 2021 году на предприятиях группы начались массовые увольнения, и производство полностью прекратило свою деятельность. В конце июля того же года контролирующий акционер и глава компании Анатолий Балушкин был объявлен в розыск. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».