18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
502.83
545.37
5.95
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.03.2025, 18:27

Сбежавший руководитель «Бипэк Авто» засветился в ролике командира «Ахмата»

Новости Казахстана 0 460

Акционер и председатель совета директоров группы компаний «Бипэк Авто – Азия Авто» Анатолий Балушкин, который ранее был объявлен в розыск в Казахстане, вновь напомнил о себе. Видеозапись с его участием появилась в Telegram-канале помощника главы Чеченской Республики и командира спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинова, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: kolesa.kz
Фото: kolesa.kz

В опубликованном видео Балушкин передает в распоряжение бойцов спецназа «Ахмат» гусеничный транспортер «Пластун». По его словам, транспортное средство полностью создано российскими инженерами в Новосибирске и собрано исключительно из отечественных комплектующих.

В ответ Апты Алаудинов сравнил представленную технику с легендарным трактором К-700, только в уменьшенном формате. Он подчеркнул, что машина вызывает большой интерес как потенциально надежное средство для эвакуации раненых и передвижения по труднопроходимой, болотистой местности.

«Мы обязательно проведем испытания этой техники и дадим подробный отчет о том, как она покажет себя в боевых условиях. Принимаем ее на вооружение и будем информировать о результатах», — заявил командир спецназа в разговоре с Балушкиным.

Напомним, что автозавод «Бипэк Авто Казахстан», расположенный в Усть-Каменогорске, долгое время являлся одним из крупнейших предприятий по сборке легковых автомобилей в стране. На заводе осуществлялась крупноузловая сборка таких известных брендов, как Skoda, Chevrolet, Lada, KIA и UAZ.

Однако весной 2020 года вокруг компании разразился масштабный скандал. Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана расторгло соглашение с группой компаний «Азия Авто – Бипэк Авто» о промышленной сборке. Согласно договору, к концу 2019 года на строящемся заводе должны были быть введены в эксплуатацию цеха сварки, покраски и окончательной сборки кузовов. Эти обязательства так и не были выполнены.

В результате судебных разбирательств компанию обязали вернуть в государственный бюджет недополученные средства в размере 174 миллиардов тенге. В 2021 году на предприятиях группы начались массовые увольнения, и производство полностью прекратило свою деятельность. В конце июля того же года контролирующий акционер и глава компании Анатолий Балушкин был объявлен в розыск. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0

Последние комментарии

< >
Выставка-ярмарка «Made in Uzbekistan» пройдет в Актау
Aqtau_2023 → Могу только похвалить соседей, они молодцы.
Россиянину запретили въезд в Казахстан на пять лет
Pluto 9701 → Великое преступление которое нуждается в публикации в СМИ. а самое главное депортировали одного человека, будто бы человек 200 выгнали.
Минпромстрой Казахстана предлагает освободить местные автомобили от утильсбора в России
Aqtau_2023 → Это просто супер новость, для россии убрать утильсбор, а со своих граждан две шкуры снимать.
Конкурс на покупку «золотых» мусоросборников в Актау отменен: власти назвали причины
Космос → 891 миллиард тенге??? Какая-то дикая сумма! Бюджет Актау вообще сколько миллиардов?
На концерты в честь Наурыза смогут пройти не все жители Актау – правда или фейк?
Vladimir00 → Смотреть на эту туфту.каких то звёзд выдумали.пускай аким смотрит.и полицейский кордон поставят.а если честно придёшь и смотреть не чё го.тоска голимая.