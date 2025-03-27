Взносы для богатых казахстанцев: сколько придется отдавать на ОСМС?

В Казахстане с 2026 года увеличатся взносы на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) для граждан с высокими доходами. Об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова в ходе заседания мажилиса, состоявшегося 26 марта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

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Основное изменение заключается в увеличении верхней границы базы для расчета взносов: с 1 января 2026 года она вырастет с нынешних 10 до 50 минимальных заработных плат. Таким образом, обеспеченные граждане будут вносить в систему в пять раз больше, чем сейчас.

«Это нововведение коснется примерно 500 тысяч человек, что составляет около 9% всех наемных работников. Сегодня граждане с высокими доходами фактически отчисляют в систему значительно меньшие суммы по сравнению с другими категориями работников», — отметила глава Минздрава.

Помимо пересмотра взносов для обеспеченных граждан, правительство также нацелено на укрепление финансовой устойчивости системы ОСМС в целом. Акмарал Альназарова добавила, что планируется восстановление государственной ставки взноса в систему медицинского страхования. По ее словам, это позволит обеспечить стабильное и долгосрочное финансирование отрасли, а также сохранить устойчивость модели, заложенной в законодательстве Казахстана еще в 2015 году.