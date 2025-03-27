На крыше во время Наурыза в Алматы заметили снайпера (видео)

Сегодня, 26 марта 2025 года, в сети появилось видео, на котором видно человека с оружием на крыше здания в Алматы. Как передает NUR.KZ , кадры были сделаны во время массовых мероприятий в честь Наурыз мейрамы, сообщает Lada.kz

Кадр из видео: tiktok.com/@bake_9595

Автор видео опубликовал ролик в TikTok под ником bake_9595. На кадрах можно рассмотреть фигуру вооруженного человека, предположительно снайпера, на крыше здания Казахско-Британского технического университета (КБТУ).

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Алматы. Там отметили, что во время проведения крупных культурных и массовых мероприятий принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности.