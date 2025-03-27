Токаев утвердил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил указ о учреждении единой юбилейной медали «Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл» («80 лет Победы в Великой Отечественной войне»). Как сообщает NUR.KZ, текст документа размещён на официальном сайте Акорды, передает Lada.kz
Этот шаг приурочен к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и направлен на сохранение исторической памяти, а также выражение глубокой благодарности ветеранам войны и труженикам тыла за их самоотверженность, мужество и героизм.
Согласно указу главы государства, предусмотрено:
учреждение единой юбилейной медали «Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл»;
утверждение правил награждения и описания медали;
проведение награждения в соответствии с установленными критериями.
Медалью будут отмечены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, а также другие категории граждан, внёсшие вклад в Победу.
Основанием для принятия указа стало решение Совета глав государств СНГ, принятое 10 июня 2024 года. Оно предусматривало учреждение единой награды в честь 80-летия Победы — как символа единства и общей исторической памяти народов бывшего СССР.
Кто будет награждён
Согласно утверждённым правилам, право на получение юбилейной медали имеют:
участники боевых действий в годы Великой Отечественной войны, включая военнослужащих действующей армии и флота, партизан и подпольщиков;
лица, получившие инвалидность в результате ранений, контузий, увечий или заболеваний, связанных с военными действиями;
сотрудники органов внутренних дел и государственной безопасности СССР, участвовавшие в обороне городов;
гражданские специалисты, работавшие в воинских частях и прифронтовых зонах;
участники антифашистского сопротивления за рубежом;
жители блокадного Ленинграда, отмеченные соответствующими наградами;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто;
сотрудники спецслужб и внутренних дел, ставшие инвалидами вследствие участия в боевых действиях;
труженики тыла, награждённые советскими орденами и медалями за трудовой подвиг;
граждане, проработавшие в годы войны не менее шести месяцев, но не получившие государственных наград;
вдовы и вдовцы погибших или умерших участников войны, не вступившие в повторный брак.
Порядок награждения
Списки лиц, подлежащих награждению, будут составляться местными органами военного управления в регионах, городах республиканского значения и столице. После согласования и утверждения до 15 апреля 2025 года, эти списки должны быть переданы в исполнительные органы на местах не позднее 20 апреля.
Само вручение медалей будет осуществляться местными исполнительными органами от имени президента страны — в течение шести месяцев с момента утверждения списков. Награждение будет проводиться по месту жительства или учёта награждённых. Вместе с медалью каждому вручается соответствующее удостоверение.
Контекст
В октябре 2024 года Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность грядущей даты, отметив, что 80-летие Победы объединяет народы СНГ, олицетворяя торжество свободы и справедливости. Президент напомнил о необходимости чтить память поколений, совершивших подвиг, не имеющий аналогов в мировой истории.
В январе текущего года Министерство труда РК объявило размер выплат, которые получат ветераны в честь юбилея. А в Министерстве обороны поделились подробностями военного парада, который пройдёт в Астане. На его организацию будет выделено около 2,5 млрд тенге. Эти средства направят на топливо, передислокацию войск, пошив формы, техническое обеспечение и другие нужды.
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