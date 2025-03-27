Токаев утвердил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил указ о учреждении единой юбилейной медали «Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл» («80 лет Победы в Великой Отечественной войне»). Как сообщает NUR.KZ , текст документа размещён на официальном сайте Акорды , передает Lada.kz

Фото: Акорда

Этот шаг приурочен к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и направлен на сохранение исторической памяти, а также выражение глубокой благодарности ветеранам войны и труженикам тыла за их самоотверженность, мужество и героизм.

Согласно указу главы государства, предусмотрено:

учреждение единой юбилейной медали «Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл»;

утверждение правил награждения и описания медали;

проведение награждения в соответствии с установленными критериями.

Медалью будут отмечены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, а также другие категории граждан, внёсшие вклад в Победу.

Основанием для принятия указа стало решение Совета глав государств СНГ, принятое 10 июня 2024 года. Оно предусматривало учреждение единой награды в честь 80-летия Победы — как символа единства и общей исторической памяти народов бывшего СССР.

Кто будет награждён

Согласно утверждённым правилам, право на получение юбилейной медали имеют:

участники боевых действий в годы Великой Отечественной войны, включая военнослужащих действующей армии и флота, партизан и подпольщиков;

лица, получившие инвалидность в результате ранений, контузий, увечий или заболеваний, связанных с военными действиями;

сотрудники органов внутренних дел и государственной безопасности СССР, участвовавшие в обороне городов;

гражданские специалисты, работавшие в воинских частях и прифронтовых зонах;

участники антифашистского сопротивления за рубежом;

жители блокадного Ленинграда, отмеченные соответствующими наградами;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто;

сотрудники спецслужб и внутренних дел, ставшие инвалидами вследствие участия в боевых действиях;

труженики тыла, награждённые советскими орденами и медалями за трудовой подвиг;

граждане, проработавшие в годы войны не менее шести месяцев, но не получившие государственных наград;

вдовы и вдовцы погибших или умерших участников войны, не вступившие в повторный брак.

Порядок награждения

Списки лиц, подлежащих награждению, будут составляться местными органами военного управления в регионах, городах республиканского значения и столице. После согласования и утверждения до 15 апреля 2025 года, эти списки должны быть переданы в исполнительные органы на местах не позднее 20 апреля.

Само вручение медалей будет осуществляться местными исполнительными органами от имени президента страны — в течение шести месяцев с момента утверждения списков. Награждение будет проводиться по месту жительства или учёта награждённых. Вместе с медалью каждому вручается соответствующее удостоверение.

Контекст

В октябре 2024 года Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность грядущей даты, отметив, что 80-летие Победы объединяет народы СНГ, олицетворяя торжество свободы и справедливости. Президент напомнил о необходимости чтить память поколений, совершивших подвиг, не имеющий аналогов в мировой истории.

В январе текущего года Министерство труда РК объявило размер выплат, которые получат ветераны в честь юбилея. А в Министерстве обороны поделились подробностями военного парада, который пройдёт в Астане. На его организацию будет выделено около 2,5 млрд тенге. Эти средства направят на топливо, передислокацию войск, пошив формы, техническое обеспечение и другие нужды.