Новая тарифная политика: Halyk Bank пересмотрел условия для юридических лиц

С 10 апреля 2025 года Halyk Bank вводит новую тарифную политику, ориентированную на корпоративных клиентов. Изменения коснутся юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также представителей свободных профессий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz

Фото: Halyk Bank

Согласно официальному уведомлению банка, одним из заметных изменений станет отмена комиссии за закрытие текущего счета по инициативе клиента. Теперь эта процедура будет осуществляться бесплатно — это нововведение, направленное на снижение дополнительных расходов для бизнеса.

Также банк унифицирует комиссию за выдачу наличных в тенге: с 10 апреля начнет действовать единый тариф вне зависимости от того, осуществляется ли операция через кассу или автокассу. Это должно упростить финансовое планирование и повысить предсказуемость расходов для предпринимателей.

Кто подпадает под действие новых условий?

Обновленные тарифы распространяются на весь спектр корпоративных клиентов Halyk Bank, включая:

юридические лица;

индивидуальных предпринимателей;

филиалы и представительства компаний;

нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей и медиаторов.

Новая тарифная политика будет внедрена одновременно во всех регионах Казахстана, где присутствует банк.

Для чего вводятся изменения?

По заявлению Halyk Bank, цель пересмотра тарифов — сделать расчетно-кассовое обслуживание более прозрачным, понятным и удобным для клиентов. Среди ключевых задач обновления:

повышение прозрачности тарифной политики;

снижение административной нагрузки на бизнес;

адаптация условий под текущие потребности предпринимателей.

Где ознакомиться с новыми тарифами?

Детальная информация о новых условиях расчетно-кассового обслуживания доступна на официальном сайте банка, в разделе «РКО для корпоративных клиентов».

Halyk Bank благодарит своих клиентов за доверие и подтверждает свою приверженность развитию современных сервисов, ориентированных на поддержку малого и среднего бизнеса.