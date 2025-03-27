Новая тарифная политика: Halyk Bank пересмотрел условия для юридических лиц

С 10 апреля 2025 года Halyk Bank вводит новую тарифную политику, ориентированную на корпоративных клиентов. Изменения коснутся юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также представителей свободных профессий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz
Согласно официальному уведомлению банка, одним из заметных изменений станет отмена комиссии за закрытие текущего счета по инициативе клиента. Теперь эта процедура будет осуществляться бесплатно — это нововведение, направленное на снижение дополнительных расходов для бизнеса.
Также банк унифицирует комиссию за выдачу наличных в тенге: с 10 апреля начнет действовать единый тариф вне зависимости от того, осуществляется ли операция через кассу или автокассу. Это должно упростить финансовое планирование и повысить предсказуемость расходов для предпринимателей.
Обновленные тарифы распространяются на весь спектр корпоративных клиентов Halyk Bank, включая:
юридические лица;
индивидуальных предпринимателей;
филиалы и представительства компаний;
нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей и медиаторов.
Новая тарифная политика будет внедрена одновременно во всех регионах Казахстана, где присутствует банк.
По заявлению Halyk Bank, цель пересмотра тарифов — сделать расчетно-кассовое обслуживание более прозрачным, понятным и удобным для клиентов. Среди ключевых задач обновления:
повышение прозрачности тарифной политики;
снижение административной нагрузки на бизнес;
адаптация условий под текущие потребности предпринимателей.
Детальная информация о новых условиях расчетно-кассового обслуживания доступна на официальном сайте банка, в разделе «РКО для корпоративных клиентов».
Halyk Bank благодарит своих клиентов за доверие и подтверждает свою приверженность развитию современных сервисов, ориентированных на поддержку малого и среднего бизнеса.
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