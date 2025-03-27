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27.03.2025, 07:35

Новая тарифная политика: Halyk Bank пересмотрел условия для юридических лиц

Новости Казахстана 0 381

С 10 апреля 2025 года Halyk Bank вводит новую тарифную политику, ориентированную на корпоративных клиентов. Изменения коснутся юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также представителей свободных профессий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz

Фото: Halyk Bank
Фото: Halyk Bank

Согласно официальному уведомлению банка, одним из заметных изменений станет отмена комиссии за закрытие текущего счета по инициативе клиента. Теперь эта процедура будет осуществляться бесплатно — это нововведение, направленное на снижение дополнительных расходов для бизнеса.

Также банк унифицирует комиссию за выдачу наличных в тенге: с 10 апреля начнет действовать единый тариф вне зависимости от того, осуществляется ли операция через кассу или автокассу. Это должно упростить финансовое планирование и повысить предсказуемость расходов для предпринимателей.

Кто подпадает под действие новых условий?

Обновленные тарифы распространяются на весь спектр корпоративных клиентов Halyk Bank, включая:

  • юридические лица;

  • индивидуальных предпринимателей;

  • филиалы и представительства компаний;

  • нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей и медиаторов.

Новая тарифная политика будет внедрена одновременно во всех регионах Казахстана, где присутствует банк.

Для чего вводятся изменения?

По заявлению Halyk Bank, цель пересмотра тарифов — сделать расчетно-кассовое обслуживание более прозрачным, понятным и удобным для клиентов. Среди ключевых задач обновления:

  • повышение прозрачности тарифной политики;

  • снижение административной нагрузки на бизнес;

  • адаптация условий под текущие потребности предпринимателей.

Где ознакомиться с новыми тарифами?

Детальная информация о новых условиях расчетно-кассового обслуживания доступна на официальном сайте банка, в разделе «РКО для корпоративных клиентов».

Halyk Bank благодарит своих клиентов за доверие и подтверждает свою приверженность развитию современных сервисов, ориентированных на поддержку малого и среднего бизнеса.

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