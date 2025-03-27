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27.03.2025, 08:16

В маске Якубовича и под прицелом спецслужб: что произошло в алматинском аэропорту?

Новости Казахстана 0 732

В Instagram распространилось видео, вызвавшее бурное обсуждение среди пользователей и заставившее понервничать сотрудников служб безопасности алматинского аэропорта. Молодой человек решил оригинально встретить свою сестру, появившись в зале прилета в тканевой маске с изображением легендарного телеведущего Леонида Якубовича, известного по передаче «Поле чудес», сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz»

Фото: скриншот видео
Фото: скриншот видео

На записи видно, как парень стоит у выхода из зоны прилета в ожидании родственницы. Однако безобидная, как ему казалось, шутка быстро привлекла внимание представителей аэропорта. Маска с реалистичным изображением лица Якубовича вызвала у сотрудников спецслужб подозрение — возможно, из-за сложности идентификации личности молодого человека.

К нему незамедлительно подошли сотрудники безопасности. Несмотря на то что парень поспешил снять маску и объяснить ситуацию, его все же досмотрели в установленном порядке. Лишь убедившись в отсутствии угрозы, спецслужбы отпустили шутника.

Инцидент завершился благополучно: молодой человек не только встретил сестру, но и успешно разыграл её — та действительно не сразу его узнала. Ролик с этим пранком быстро стал вирусным: за несколько часов он собрал более 400 тысяч просмотров. Пользователи в комментариях выразили уважение к действиям сотрудников аэропорта, отметив их оперативность и профессионализм. Многие подчеркнули, что в условиях повышенной тревожности и недавних происшествий безопасность должна оставаться приоритетом.

Этот забавный случай напомнил казахстанцам о трагичном инциденте, произошедшем в том же аэропорту всего несколькими неделями ранее. 7 марта мужчина, вооружённый ножом, взял в заложники сотрудницу аэропорта и угрожал пассажирам, утверждая, что в его рюкзаке находится взрывное устройство. Ситуация развивалась стремительно и опасно, но благодаря решительным действиям Мусы Абдраима, который предложил себя в обмен на заложницу и в решающий момент выбил нож из рук нападавшего, трагедии удалось избежать. После этого полицейские оперативно задержали злоумышленника.

Президент Касым-Жомарт Токаев был лично проинформирован о случившемся. В тот же день герой проявивший самоотверженность, Муса Абдраим, был награждён медалью «Ерлігі үшін» за проявленное мужество. В ответ на инцидент министр внутренних дел Ержан Саденов поручил провести комплексную проверку систем безопасности в аэропортах и на вокзалах страны.

В отношении нападавшего возбуждены три уголовных дела:

  • по статье 261 УК «Захват заложника» — предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы;

  • по статье 293 УК «Хулиганство с применением оружия» — от 3 до 7 лет;

  • по статье 273 УК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» — от штрафа в размере до 19,6 млн тенге до 5 лет тюрьмы.

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