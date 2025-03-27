Вас просят оформить ИП вместо трудового договора: какие риски это несёт для казахстанцев

Жителям Казахстана могут предложить трудоустройство не по стандартному трудовому договору, а через оформление индивидуального предпринимательства (ИП). При этом работодатели нередко обещают более высокую оплату труда, аргументируя это снижением налоговой нагрузки, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Однако такой подход может повлечь за собой определённые риски для самого работника
Зачем оформляют ИП на сотрудников
Как объясняет налоговый эксперт Айдар Масатбаев, подобная практика — часть схемы по так называемому «дроблению бизнеса». Цель — снизить налоговую нагрузку, особенно если бизнес приближается к порогу по обороту, после которого нужно платить НДС. Оформляя ИП на родственников или работников, компания делит оборот на части и сохраняет право на упрощённый режим налогообложения.
Как это влияет на работника
Сотрудника увольняют и переоформляют как ИП. В этом случае работодатель экономит на взносах в пенсионный фонд, социальные и медицинские отчисления, так как они начисляются не с фактической зарплаты, а с минимального дохода. Например, при выплате 300 тыс. тенге на руки, отчисления могут рассчитываться с минимальной зарплаты — 85 тыс. тенге.
Но ответственность за ведение бухгалтерии, сдачу отчётности и уплату налогов полностью ложится на работника. Если отношения с работодателем испортятся, тот может закрыть доступ к бухучёту, и все последствия — штрафы, долги, ликвидация ИП — придётся решать самому человеку.
Что с законом?
Формально дробление бизнеса в Казахстане не запрещено — в законодательстве нет чёткого определения и ответственности за такие схемы. Даже при очевидных признаках фиктивного разделения (общие сотрудники, один IP-адрес, синхронизация операций) наказание не предусмотрено.
Однако это не исключает возможных проверок и претензий со стороны налоговых органов. И если бизнес пока защищён от прямых санкций, то работник, вовлечённый в схему, рискует оказаться один на один с налоговыми проблемами.
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