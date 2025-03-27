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27.03.2025, 08:37

Вас просят оформить ИП вместо трудового договора: какие риски это несёт для казахстанцев

Новости Казахстана 0 477

Жителям Казахстана могут предложить трудоустройство не по стандартному трудовому договору, а через оформление индивидуального предпринимательства (ИП). При этом работодатели нередко обещают более высокую оплату труда, аргументируя это снижением налоговой нагрузки, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Однако такой подход может повлечь за собой определённые риски для самого работника

Зачем оформляют ИП на сотрудников
Как объясняет налоговый эксперт Айдар Масатбаев, подобная практика — часть схемы по так называемому «дроблению бизнеса». Цель — снизить налоговую нагрузку, особенно если бизнес приближается к порогу по обороту, после которого нужно платить НДС. Оформляя ИП на родственников или работников, компания делит оборот на части и сохраняет право на упрощённый режим налогообложения.

Как это влияет на работника
Сотрудника увольняют и переоформляют как ИП. В этом случае работодатель экономит на взносах в пенсионный фонд, социальные и медицинские отчисления, так как они начисляются не с фактической зарплаты, а с минимального дохода. Например, при выплате 300 тыс. тенге на руки, отчисления могут рассчитываться с минимальной зарплаты — 85 тыс. тенге.

Но ответственность за ведение бухгалтерии, сдачу отчётности и уплату налогов полностью ложится на работника. Если отношения с работодателем испортятся, тот может закрыть доступ к бухучёту, и все последствия — штрафы, долги, ликвидация ИП — придётся решать самому человеку.

Что с законом?
Формально дробление бизнеса в Казахстане не запрещено — в законодательстве нет чёткого определения и ответственности за такие схемы. Даже при очевидных признаках фиктивного разделения (общие сотрудники, один IP-адрес, синхронизация операций) наказание не предусмотрено.

Однако это не исключает возможных проверок и претензий со стороны налоговых органов. И если бизнес пока защищён от прямых санкций, то работник, вовлечённый в схему, рискует оказаться один на один с налоговыми проблемами.

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