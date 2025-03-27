Почти 70 тысяч казахстанцев после 1 апреля могут не выпустить за границу

Порядка 70 тысяч алматинцев могут столкнуться с ограничением на выезд за пределы страны после 1 апреля текущего года. Причина – неуплата транспортного налога. По данным, опубликованным изданием Liter.kz , совокупная задолженность автовладельцев из южной столицы превышает 3,5 миллиарда тенге, сообщает Lada.kz

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Как выяснил телеканал 24kz, среди должников числятся не только граждане с небольшими просрочками, но и те, чья задолженность достигла астрономических сумм — свыше 20 миллионов тенге.

Налоговые органы уже готовят меры воздействия в отношении неплательщиков. Речь идёт о наложении ареста на имущество, блокировке банковских счетов, а также о запрете на выезд за границу.

Руководитель управления непроизводственных платежей Департамента госдоходов по Алматы Канагат Кулембаев напомнил, что физические лица обязаны уплатить транспортный налог за 2024 год не позднее 1 апреля.

"В этом году до 1 апреля необходимо оплатить налог за 2024 год. Сделать это можно через мобильное приложение e-Salyq Azamat, в приложениях банков второго уровня или в отделениях Казпочты. При этом важно учитывать, что налог оплачивается по месту жительства владельца, а не по адресу регистрации автомобиля", — подчеркнул Кулембаев.

Он также отметил, что своевременная уплата налогов позволит избежать неприятных последствий, включая ограничения на финансовые операции и международные поездки.