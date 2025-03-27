Как казахстанцы могут получить выплаты за счет пенсионных накоплений

По данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), на 1 марта 2025 года средний размер ежемесячной выплаты, которую получают казахстанцы при выходе на пенсию за счет накоплений в фонде, составил 35 616 тенге. Эта сумма отражает средний уровень накопленных пенсионных средств среди граждан, достигших пенсионного возраста, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Жители Казахстана могут получать не только государственную пенсию, но и выплаты из собственных накоплений, при их наличии.

Какие выплаты положены казахстанцам из ЕНПФ

Система пенсионного обеспечения в Казахстане включает не только государственную базовую и солидарную пенсию, но и выплаты из накоплений, которые формируются за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) самих работников, а также взносов работодателей (ОПВР).

По данным ЕНПФ, на начало марта 2025 года общее количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) достигло 12,53 миллиона, а число условных счетов, на которые поступают обязательные взносы от работодателей, превысило 4,83 миллиона.

Совокупный объем средств на всех пенсионных счетах превысил 22,68 триллиона тенге, увеличившись за год на 4,18 триллиона тенге.

Сколько и за что выплачивает фонд

ЕНПФ не только аккумулирует пенсионные накопления, но и регулярно производит выплаты тем, кто имеет на это право. За первые два месяца 2025 года общая сумма выплат и переводов составила 260,43 миллиарда тенге. Средства были распределены по следующим направлениям:

157,89 млрд тенге — на улучшение жилищных условий и медицинское лечение;

11,93 млрд тенге — выплаты наследникам;

5,99 млрд тенге — в связи с выездом на постоянное место жительства за рубеж или сменой гражданства;

551,18 млн тенге — лицам с инвалидностью;

1,85 млрд тенге — на погребение;

45,13 млрд тенге — переводы средств в страховые компании.

Пенсии из накоплений

Отдельной строкой в статистике идут пенсионные выплаты. За январь и февраль 2025 года казахстанцам, достигшим пенсионного возраста, было выплачено более 36,98 млрд тенге. Средний размер таких выплат составил 35 616 тенге, при этом максимальная сумма достигла около 1 миллиона тенге.

Как обстоят дела с инвестиционным доходом

Несмотря на значительный объем накоплений, рост инвестиционного дохода фонда отстает от темпов инфляции. Это означает, что доходность пенсионных активов пока не обеспечивает ощутимого прироста сбережений.

Тем не менее, государство гарантирует защиту пенсионных накоплений от инфляции. При выходе на пенсию гражданам компенсируется недополученная сумма в случае снижения покупательной способности их накоплений. Аналогичный механизм действует и в отношении средств, управляемых частными пенсионными компаниями.