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27.03.2025, 10:02

Какие сюрпризы готовит автопокупателям 2025 год в Казахстане

Новости Казахстана 0 604

На казахстанский автомобильный рынок влияет целый ряд факторов, среди которых наиболее значимыми являются курс доллара и приход новых иностранных брендов. Подробнее о том, какие изменения ожидаются в ближайшее время, рассказали эксперты рынка, опрошенные редакцией NUR.KZ, передает Lada.kz

Фото: Codrut Evelina/500px/Getty Images
Фото: Codrut Evelina/500px/Getty Images

Ключевые тенденции на 2025 год:

Эксперты сходятся во мнении, что в 2025 году казахстанский авторынок продолжит свой активный рост. В частности, ожидается появление новых иностранных брендов, преимущественно китайских, а также запуск различных программ автокредитования, предлагаемых банками и самими автопроизводителями.

Как отмечает редактор портала AutoReport.kz Ербол Казистаев, цены на автомобили, вероятно, продолжат зависеть от курса тенге, который с конца прошлого года демонстрирует нестабильность. Это может привести к удорожанию автомобилей, особенно импортируемых из-за рубежа. Вместе с тем повышение стоимости затронет и автомобили местного производства, поскольку некоторые компоненты для них закупаются за границей.

Однако, несмотря на возможный рост цен, эксперты прогнозируют увеличение доступности автомобилей для казахстанцев. Этому будет способствовать усиление конкуренции между дилерами и дистрибьюторами, которые станут предлагать более привлекательные условия для покупателей.

Еще одним значимым трендом 2025 года станет рост предпочтения потребителями новых автомобилей вместо подержанных. Причиной этому будет появление на рынке все большего количества новых моделей стоимостью до 10 млн тенге, особенно от китайских брендов. Таким образом, покупатели смогут приобрести новые автомобили по цене, сопоставимой с подержанными моделями.

Как прогнозирует Ербол Казистаев, в 2025 году авторынок Казахстана может установить новый рекорд по продажам новых автомобилей, превысив показатель 2024 года, когда было продано более 200 тысяч единиц.

Дополнительно развитию рынка будет способствовать открытие двух новых автомобильных заводов в Алматы и Костанайской области, а также активное внедрение лизинговых программ для физических лиц. Все это создаст условия для дальнейшего роста конкуренции и улучшения предложений на рынке автомобилей.

 

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