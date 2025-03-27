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27.03.2025, 10:29

275 тысяч тенге на человека: названы условия получения выплаты для кандасов

Новости Казахстана 0 874

В течение 2025 года на историческую родину прибыли и официально получили статус кандаса 2185 этнических казахов. В целом, начиная с 1991 года, в Казахстан переселились уже свыше 1 миллиона 150 тысяч представителей казахской диаспоры из различных государств мира, сообщает Lada.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Коллаж: egemen.kz
Коллаж: egemen.kz

По информации ведомства, вернувшиеся кандасы расселились в разных регионах страны. При этом меры государственной поддержки предусмотрены для тех, кто выбрал трудодефицитные области:

  • Акмолинскую,

  • Абайскую,

  • Костанайскую,

  • Павлодарскую,

  • Атыраускую,

  • Западно-Казахстанскую,

  • Восточно-Казахстанскую,

  • Северо-Казахстанскую.

Кандасы, переехавшие в эти области, могут получить:

  • единовременную субсидию на переезд — 70 МРП (275,2 тыс. тенге) на каждого члена семьи;

  • ежемесячную выплату на аренду жилья и коммунальные услуги в течение года — от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тенге).

Также введён сертификат экономической мобильности, позволяющий получить единовременную финансовую поддержку до 50% от стоимости жилья (не более 4,56 млн тенге) для приобретения или строительства собственного жилья.

С начала 2025 года различные виды помощи уже получили 84 кандаса, из которых 56 были трудоустроены.

Большинство приехавших в Казахстан в этом году кандасов прибыли из Китая (46,4%) и Узбекистана (41%). Среди переселенцев преобладают граждане трудоспособного возраста (60,8%), около трети — несовершеннолетние (30,8%), остальные — пенсионеры (8,4%).

 

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