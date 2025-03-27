Кто в Казахстане разбогатеет, а кому станет сложнее в 2025 году

Аналитики из США прогнозируют ускорение темпов роста экономики Казахстана в 2025 году, однако ключевыми проблемами для правительства и граждан по-прежнему останутся инфляция и дефицит бюджета, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Рост экономики при высокой инфляции

Экономика Казахстана в 2025 году, согласно прогнозам Citi Research (Citigroup Inc – крупный американский финансовый конгломерат), может ускорить рост до 5,1% против 4,5% в 2024 году. При этом уже в 2026 году аналитики ожидают замедление темпов до 4,8%.

Инфляция в стране останется высокой и составит около 11,8% в 2025 году с последующим снижением до 10,4% в 2026 году. Также, по прогнозам Citi, сохранятся дефицит текущего счета и бюджета. Несмотря на эти вызовы, Казахстан по темпам роста ВВП опережает многие развитые страны Европы, Азии и Америки.

Разные взгляды международных институтов

Международные финансовые институты дают различные оценки перспектив казахстанской экономики. Так, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 5,5% в 2025 году, а Всемирный банк ожидает более скромные 4,7%, при этом прогнозируя снижение инфляции до 6%.

МНЭ Казахстана ждет роста во всех секторах

Министерство национальной экономики Казахстана дает более оптимистичный прогноз, предполагая рост ВВП на уровне 5,6% в 2025 году. Основными факторами роста станут увеличение добычи нефти и активизация других отраслей экономики.

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров заявил:

«Реальный рост ВВП в 2025 году, по нашим расчетам, достигнет 5,6%, а среднегодовой показатель роста за пятилетний период составит 5,4%. Номинальный ВВП вырастет со 150,8 трлн тенге в 2025 году до 234,2 трлн тенге к 2029 году. Ожидается устойчивый рост по всем секторам: промышленность покажет рост 4,1%, обрабатывающая промышленность – 5,8%, горнодобывающая промышленность – 2,9%».

Почему расходятся прогнозы?

Эксперты отмечают, что различия в прогнозах обусловлены применением разных методик анализа и исходных данных. Несмотря на это, большинство аналитиков уверены, что экономика Казахстана продолжит расти. Ключевыми условиями успеха будут контроль над инфляцией и бюджетным дефицитом, а также диверсификация и развитие несырьевого сектора.

Как это повлияет на обычных казахстанцев?

Финансист Арсен Темирбаев подчеркивает, что изменения в макроэкономике непосредственно отражаются на жизни простых граждан. По его мнению, в 2025 году будет легче следующим категориям:

предпринимателям и инвесторам благодаря новым возможностям для бизнеса, особенно в несырьевых секторах;

работникам нефтегазовой отрасли за счет увеличения добычи нефти;

госслужащим и бюджетникам при условии сбалансированности бюджета и сохранения мер господдержки.

Однако рядовые граждане столкнутся с трудностями из-за высокой инфляции (ожидается 11,8%). Если зарплаты не будут расти быстрее инфляции, то уровень жизни людей с фиксированными доходами может ухудшиться.

«Для большинства казахстанцев благополучие будет зависеть от того, насколько эффективно государство сможет управлять инфляцией и бюджетным дефицитом», – отметил Темирбаев.

Европейский банк реконструкции и развития также подчеркнул, что устойчивость казахстанской экономики во многом будет зависеть от эффективной политики правительства и активности бизнеса. Казахстан активно инвестирует в образование и участвует в международных соглашениях для расширения рынков и привлечения новых инвестиций.