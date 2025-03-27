Государство прекращает платить легионерам: что ждет казахстанский спорт?

Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев рассказал о судьбе иностранных спортсменов в контексте нового законодательства, ограничивающего их финансирование за счет государства. Заявление прозвучало в кулуарах заседания сената парламента, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Серик Жарасбаев сообщил, что в 2024 году общее число игроков казахстанской футбольной премьер-лиги составило 325 человек, из которых 149 — легионеры. Таким образом, доля иностранных спортсменов достигла около 45-50%.

"Новым законопроектом устанавливается запрет на финансирование спортсменов, не являющихся гражданами Казахстана, за счет государственного и квазигосударственного бюджетов. Это значит, что с момента вступления закона в силу все спортивные клубы должны будут изменить свою финансовую стратегию и привлекать спонсорские либо частные инвестиции для оплаты контрактов легионеров", — отметил вице-министр.

Журналисты также задали вопрос о том, что произойдет с уже заключенными контрактами иностранных спортсменов.

"Действующие контракты не будут расторгнуты досрочно, они сохранят силу до завершения срока их действия. Закон не предусматривает обратной силы. Однако еще с середины 2024 года клубам было рекомендовано воздержаться от подписания новых контрактов с иностранными игроками с учетом предстоящих законодательных изменений", — пояснил Серик Жарасбаев.

Напомним, ранее руководитель аппарата сената парламента Максим Споткай сообщил о том, что сенаторы приняли поправки в закон о физической культуре и спорте, запрещающие финансировать иностранных спортсменов из средств госбюджета.

Еще осенью прошлого года Министерство туризма и спорта анонсировало разработку законопроекта, ограничивающего бюджетное финансирование иностранных атлетов, не имеющих казахстанского гражданства.