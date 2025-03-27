Казахстан отказывается от рубля: спрос на российскую валюту рухнул

Жители Казахстана активно избавляются от российской валюты, о чем свидетельствует рекордно низкий уровень спроса на рубли в феврале текущего года. Согласно данным аналитического портала DataHub, чистые продажи рублей в обменных пунктах страны достигли отрицательного показателя в размере 12,5 миллиарда тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеграм-канал DataHub .

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Данная статистика демонстрирует, что обменные пункты купили у населения значительно больше рублей, чем реализовали. В январе ситуация была аналогичной, однако объем отрицательного спроса составлял всего 9,5 миллиарда тенге. Таким образом, февральский показатель стал минимальным с начала 2020 года, даже если проводить оценку в долларовом выражении.

Эксперты связывают резкое падение спроса на российскую валюту с ее укреплением на рынке. В феврале средний курс рубля к тенге вырос на 6% относительно января и составил 5,47 тенге за рубль, что могло стимулировать жителей Казахстана продавать накопленную российскую валюту.

При этом в отношении других иностранных валют наблюдается противоположная тенденция. В феврале существенно увеличился спрос на доллары: чистые продажи американской валюты достигли 175 миллиардов тенге, что на 45% больше январского показателя. Средний курс доллара снизился и составил в феврале 506,03 тенге, улучшившись по сравнению с январским курсом в 524,67 тенге.

Чистые продажи евро в феврале несколько снизились по сравнению с январем (на 5%) и составили 33,1 миллиарда тенге. Тем не менее, данный показатель превышает прошлогодние значения на 57%. Средний курс евро также снизился на 3%, составив 526,82 тенге против январского уровня.