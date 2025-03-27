Тарифный шок: в Казахстане операторы связи сообщили о новом повышении цен

С приходом весны мобильные операторы Казахстана по традиции преподнесли своим абонентам не только первые тёплые дни, но и очередное повышение цен на свои услуги. Начиная с марта, апреля и далее — крупнейшие игроки телекоммуникационного рынка синхронно объявили о подорожании. Официальные объяснения различаются, но итог един: казахстанцы вновь будут платить больше, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Фото: life.ru

Activ: «Мы понимаем, что это неприятно, но...»

С 21 апреля абоненты популярного тарифа «Топ М» от Activ столкнутся с новой стоимостью — вместо прежних 3 690 тенге придётся платить 4 090 тенге за те же 30 дней. В компании заявляют, что причина повышения кроется в росте издержек, особенно на техническое оборудование и его обслуживание.

«Понимаем, что новость о повышении стоимости не радует. Но текущие реалии таковы: расходы растут, и мы больше не можем удерживать прежние тарифы», — говорится в официальном сообщении.

Altel: дороже, но «качественно»

Оператор Altel также анонсировал пересмотр тарифов с апреля 2025 года. В числе причин — модернизация сетей, рост эксплуатационных затрат и инвестиции в развитие инфраструктуры. Однако основной акцент в сообщении сделан на высокую скорость интернета: по данным Speedtest Intelligence, в среднем по Казахстану она составляет 55,12 Мбит/с, а в Алматы — почти вдвое выше — 102,99 Мбит/с.

Но готовы ли потребители платить больше только за скорость? Этот вопрос остался без ответа.

Beeline: рост цен без деталей, зато с акциями

С 1 марта компания Beeline подняла стоимость на архивные тарифные планы «Интернет Дома». Конкретные цифры в сообщении не указываются, однако пользователям пообещали продление акции «Безлимитный 4G» до 30 июня 2025 года — своего рода «компенсация» за рост цен.

Ещё в феврале подорожал и мобильный интернет — с 4 990 до 5 990 тенге. Причины стандартные: инфляция, обесценивание тенге и стремительно растущее потребление трафика. В компании даже провели параллель с энергетикой, заявив, что заморозка цен приведёт к «деградации качества».

Правда, стоит напомнить: в отличие от энергетического сектора, телеком-рынок почти не регулируется государством.

Tele2: новые тарифы и рост цен на подписки

С 24 февраля Tele2 обновил линейку тарифов «Выгодный». Так, тариф «Выгодный Pro» теперь включает 25 ГБ интернета и 150 минут за 5 790 тенге. Одновременно выросла цена на игровую подписку Mobile Games Club — с 45 до 75 тенге в день.

В пересчёте на месяц это означает дополнительные 900 тенге — исключительно за доступ к мобильным играм. Возникает вопрос: насколько востребована эта услуга и кто ею действительно пользуется?

Kcell: сначала повышение, потом бонус

Оператор Kcell подошёл к вопросу хитро: с 21 апреля стоимость архивного тарифа «Престиж S» вырастет с 3 990 до 4 490 тенге. Но чтобы сгладить недовольство, клиентам пообещали 3 ГБ бесплатного интернета в месяц — до сентября 2025 года. Правда, получить бонус можно только при условии, что пользователь остаётся на этом тарифе.

Маркетинговый ход очевиден, но хотя бы попытались смягчить удар по карману.

Без выбора и с подорожанием: что дальше?

Фактически, мобильный рынок Казахстана контролируют всего три группы операторов: Kcell, Beeline и Tele2/Altel. Между ними — полное доминирование, а конкуренция почти отсутствует. Государственное регулирование в этой сфере ограничено, а антимонопольные меры остаются скорее на бумаге.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности ранее заявили, что не вмешиваются в ценообразование, ссылаясь на закон «О связи»:

«Операторы самостоятельно устанавливают тарифы, и уведомлять министерство о повышении не обязаны», — сообщили в ведомстве.

То есть операторы поднимают цены, не информируя регулятора — просто потому, что могут.

Перед Новым годом стороны вроде бы договорились о временной «заморозке» цен, однако уже в январе 2025-го два оператора — Beeline и Tele2 — подняли стоимость архивных тарифов на 1 000 тенге, а Activ/Kcell добавили сверху ещё 300–400 тенге. Договорённости оказались недолговечными.

Что остаётся потребителю?

Альтернатив немного. Можно попытаться сохранить текущий тариф, найти семейные пакеты с выгодными условиями или сократить потребление интернета. Но в эпоху цифровизации последнее становится почти невозможным.

Пока же мобильные операторы продолжают поднимать цены, объясняя это инвестициями и ростом затрат, государство наблюдает со стороны, а потребители остаются в положении, где выбора фактически нет. И главный вопрос звучит всё громче: когда нас ждёт следующее повышение?