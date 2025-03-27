Тарифный шок: в Казахстане операторы связи сообщили о новом повышении цен

С приходом весны мобильные операторы Казахстана по традиции преподнесли своим абонентам не только первые тёплые дни, но и очередное повышение цен на свои услуги. Начиная с марта, апреля и далее — крупнейшие игроки телекоммуникационного рынка синхронно объявили о подорожании. Официальные объяснения различаются, но итог един: казахстанцы вновь будут платить больше, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.
Activ: «Мы понимаем, что это неприятно, но...»
С 21 апреля абоненты популярного тарифа «Топ М» от Activ столкнутся с новой стоимостью — вместо прежних 3 690 тенге придётся платить 4 090 тенге за те же 30 дней. В компании заявляют, что причина повышения кроется в росте издержек, особенно на техническое оборудование и его обслуживание.
«Понимаем, что новость о повышении стоимости не радует. Но текущие реалии таковы: расходы растут, и мы больше не можем удерживать прежние тарифы», — говорится в официальном сообщении.
Оператор Altel также анонсировал пересмотр тарифов с апреля 2025 года. В числе причин — модернизация сетей, рост эксплуатационных затрат и инвестиции в развитие инфраструктуры. Однако основной акцент в сообщении сделан на высокую скорость интернета: по данным Speedtest Intelligence, в среднем по Казахстану она составляет 55,12 Мбит/с, а в Алматы — почти вдвое выше — 102,99 Мбит/с.
Но готовы ли потребители платить больше только за скорость? Этот вопрос остался без ответа.
С 1 марта компания Beeline подняла стоимость на архивные тарифные планы «Интернет Дома». Конкретные цифры в сообщении не указываются, однако пользователям пообещали продление акции «Безлимитный 4G» до 30 июня 2025 года — своего рода «компенсация» за рост цен.
Ещё в феврале подорожал и мобильный интернет — с 4 990 до 5 990 тенге. Причины стандартные: инфляция, обесценивание тенге и стремительно растущее потребление трафика. В компании даже провели параллель с энергетикой, заявив, что заморозка цен приведёт к «деградации качества».
Правда, стоит напомнить: в отличие от энергетического сектора, телеком-рынок почти не регулируется государством.
С 24 февраля Tele2 обновил линейку тарифов «Выгодный». Так, тариф «Выгодный Pro» теперь включает 25 ГБ интернета и 150 минут за 5 790 тенге. Одновременно выросла цена на игровую подписку Mobile Games Club — с 45 до 75 тенге в день.
В пересчёте на месяц это означает дополнительные 900 тенге — исключительно за доступ к мобильным играм. Возникает вопрос: насколько востребована эта услуга и кто ею действительно пользуется?
Оператор Kcell подошёл к вопросу хитро: с 21 апреля стоимость архивного тарифа «Престиж S» вырастет с 3 990 до 4 490 тенге. Но чтобы сгладить недовольство, клиентам пообещали 3 ГБ бесплатного интернета в месяц — до сентября 2025 года. Правда, получить бонус можно только при условии, что пользователь остаётся на этом тарифе.
Маркетинговый ход очевиден, но хотя бы попытались смягчить удар по карману.
Фактически, мобильный рынок Казахстана контролируют всего три группы операторов: Kcell, Beeline и Tele2/Altel. Между ними — полное доминирование, а конкуренция почти отсутствует. Государственное регулирование в этой сфере ограничено, а антимонопольные меры остаются скорее на бумаге.
В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности ранее заявили, что не вмешиваются в ценообразование, ссылаясь на закон «О связи»:
«Операторы самостоятельно устанавливают тарифы, и уведомлять министерство о повышении не обязаны», — сообщили в ведомстве.
То есть операторы поднимают цены, не информируя регулятора — просто потому, что могут.
Перед Новым годом стороны вроде бы договорились о временной «заморозке» цен, однако уже в январе 2025-го два оператора — Beeline и Tele2 — подняли стоимость архивных тарифов на 1 000 тенге, а Activ/Kcell добавили сверху ещё 300–400 тенге. Договорённости оказались недолговечными.
Альтернатив немного. Можно попытаться сохранить текущий тариф, найти семейные пакеты с выгодными условиями или сократить потребление интернета. Но в эпоху цифровизации последнее становится почти невозможным.
Пока же мобильные операторы продолжают поднимать цены, объясняя это инвестициями и ростом затрат, государство наблюдает со стороны, а потребители остаются в положении, где выбора фактически нет. И главный вопрос звучит всё громче: когда нас ждёт следующее повышение?
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