Казахстанцы могут остаться без AliExpress, Amazon, TikTok и Netflix

Казахстанские власти усиливают контроль над деятельностью иностранных онлайн-торговых площадок. В случае, если зарубежные маркетплейсы не зарегистрируются в налоговых органах страны и не начнут уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС), их сайты могут быть заблокированы. Об этом сообщил вице-премьер — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, отвечая на депутатский запрос, передает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

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По словам министра, в настоящее время в Казахстане официально работают 105 зарубежных компаний, среди которых такие гиганты, как Apple, Amazon, AliExpress, eBay, Google, TikTok и Netflix. Однако, как отметил Жумангарин, часть маркетплейсов до сих пор уклоняется от уплаты налогов, и государство намерено навести порядок в этой сфере.

Депутаты Мажилиса уверены, что использование «серых» схем со стороны иностранных площадок негативно сказывается на доходах бюджета. По их оценке, только в 2023 году из-за этого казна недосчиталась более 60 миллиардов тенге.

В связи с этим рассматривается ряд жёстких мер, направленных на урегулирование ситуации:

Обязательная регистрация всех иностранных маркетплейсов в казахстанских налоговых органах;

Установление требований по сотрудничеству с местными производителями;

Обязанность уплаты НДС и других налогов с доходов, полученных от казахстанских потребителей;

Ограничение беспошлинной торговли через зарубежные онлайн-магазины;

Развитие и поддержка отечественного e-commerce — в частности, за счёт улучшения логистической инфраструктуры и интеграции с международными платёжными системами.

Если эти инициативы получат законодательное закрепление, а иностранные компании откажутся выполнять новые требования, их ресурсы могут быть заблокированы на территории страны. Это может затруднить доступ к популярным зарубежным площадкам для казахстанских потребителей, но одновременно откроет перспективы для роста местных интернет-магазинов.

Эксперты подчёркивают, что значительная часть населения Казахстана привыкла совершать покупки на иностранных сайтах, где часто можно найти товары по более низким ценам. В случае блокировок и сокращения конкуренции казахстанские продавцы могут повысить цены, что также скажется на покупательской способности граждан.