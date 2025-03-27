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27.03.2025, 15:53

Казахстанцы могут остаться без AliExpress, Amazon, TikTok и Netflix

Новости Казахстана 0 1 173

Казахстанские власти усиливают контроль над деятельностью иностранных онлайн-торговых площадок. В случае, если зарубежные маркетплейсы не зарегистрируются в налоговых органах страны и не начнут уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС), их сайты могут быть заблокированы. Об этом сообщил вице-премьер — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, отвечая на депутатский запрос, передает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz. 

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

По словам министра, в настоящее время в Казахстане официально работают 105 зарубежных компаний, среди которых такие гиганты, как Apple, Amazon, AliExpress, eBay, Google, TikTok и Netflix. Однако, как отметил Жумангарин, часть маркетплейсов до сих пор уклоняется от уплаты налогов, и государство намерено навести порядок в этой сфере.

Депутаты Мажилиса уверены, что использование «серых» схем со стороны иностранных площадок негативно сказывается на доходах бюджета. По их оценке, только в 2023 году из-за этого казна недосчиталась более 60 миллиардов тенге.

В связи с этим рассматривается ряд жёстких мер, направленных на урегулирование ситуации:

  • Обязательная регистрация всех иностранных маркетплейсов в казахстанских налоговых органах;

  • Установление требований по сотрудничеству с местными производителями;

  • Обязанность уплаты НДС и других налогов с доходов, полученных от казахстанских потребителей;

  • Ограничение беспошлинной торговли через зарубежные онлайн-магазины;

  • Развитие и поддержка отечественного e-commerce — в частности, за счёт улучшения логистической инфраструктуры и интеграции с международными платёжными системами.

Если эти инициативы получат законодательное закрепление, а иностранные компании откажутся выполнять новые требования, их ресурсы могут быть заблокированы на территории страны. Это может затруднить доступ к популярным зарубежным площадкам для казахстанских потребителей, но одновременно откроет перспективы для роста местных интернет-магазинов.

Эксперты подчёркивают, что значительная часть населения Казахстана привыкла совершать покупки на иностранных сайтах, где часто можно найти товары по более низким ценам. В случае блокировок и сокращения конкуренции казахстанские продавцы могут повысить цены, что также скажется на покупательской способности граждан.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Jack
Jack
Свое создайте сначала, а потом запрещайте
27.03.2025, 13:07
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