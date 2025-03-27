Казахстанца задержали в России по подозрению в жестоком убийстве бизнес-партнёра

В Российской Федерации задержан подозреваемый в убийстве, произошедшем в Павлодаре, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото ДП Павлодарской области

Согласно официальной информации, опубликованной на сайте надзорного органа, при координации прокуратуры Павлодарской области и в результате совместных действий правоохранительных органов Казахстана и России в городе Шарыпово Красноярского края был задержан гражданин Республики Казахстан. Он подозревается в жестоком убийстве своего бизнес-партнёра, вызвавшем широкий общественный резонанс.

Тело убитого предпринимателя сотрудники полиции обнаружили во дворе одного из частных домов Павлодара в ходе оперативно-розыскных мероприятий. На месте происшествия сразу же начались необходимые следственные действия. По данному факту было возбуждено досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан — "Убийство".

В настоящее время прокуратура предпринимает юридические шаги, направленные на экстрадицию задержанного на территорию Казахстана для проведения дальнейших следственных действий и привлечения к ответственности в соответствии с национальным законодательством.

Отметим, что согласно части 1 статьи 99 УК РК, умышленное причинение смерти другому человеку карается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.