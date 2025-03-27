Расписание Ораза айт намаза в регионах Казахстана

Праздник Ораза айт, знаменующий завершение священного месяца Рамазан, в 2025 году будет отмечаться в Казахстане в воскресенье, 30 марта , сообщает Lada.kz со ссылкой на официальное заявление Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).

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На официальном сайте муфтията опубликовано подробное расписание праздничной молитвы — айт-намаза — для различных регионов страны. Время начала намаза варьируется в зависимости от географического положения городов.

Так, в столице страны Астане, а также в Алматы и Шымкенте верующие соберутся на утреннюю молитву в 07:00. В Атырау и Мангистауской области айт-намаз начнется позже — в 08:00. В северных и западных регионах, таких как Северо-Казахстанская область, Костанай, Актобе и Кызылординская область, праздничная молитва состоится в 07:30.

Ранее, в начале февраля, ДУМК официально объявило, что в 2025 году священный месяц Рамазан в Казахстане начался 1 марта. Этот период является временем духовного очищения, поста и молитвы для всех мусульман.

Ораза айт намаз. Фото: muftyat.kz