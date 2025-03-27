18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
498.25
537.16
5.96
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.03.2025, 18:37

Минцифры сделало новое заявление о правилах регистрации смартфонов в Казахстане

Новости Казахстана 0 684

С 25 марта 2025 года в Республике Казахстан вступили в силу обновлённые правила, касающиеся регистрации абонентских устройств, используемых для сотовой связи. Об этом официально сообщили представители Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП), сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: pexels
Фото: pexels

В официальном разъяснении ведомства от 27 марта подчеркивается: нововведения касаются исключительно тех мобильных устройств, которые были ввезены в страну после указанной даты. Все телефоны, которые уже использовались в казахстанских мобильных сетях до 25 марта, автоматически включены в так называемый «белый список» и продолжают функционировать без каких-либо ограничений.

«После ряда консультаций с бизнес-сообществом было принято решение предоставить дополнительный переходный период — 60 календарных дней — для регистрации устройств, ввезенных до 25 марта, но еще не реализованных. Таким образом, до 25 мая 2025 года граждане и предприниматели могут легализовать такие устройства через портал https://kz-imei.kz», — уточнили в пресс-службе МЦРИАП.

Согласно новым требованиям, каждое мобильное устройство, впервые ввозимое на территорию Казахстана, подлежит обязательной верификации. Проверка проводится как по международной базе данных GSMA, так и через государственные налоговые и таможенные системы.

Процедура включает в себя:

  • подтверждение технических характеристик устройства;

  • проверку законности ввоза и наличия необходимых документов;

  • сверку IMEI-кода с базами данных утерянных, украденных или заблокированных телефонов.

Процесс верификации обязателен для следующих категорий:

  • импортёров — в отношении всех ввозимых устройств;

  • физических лиц — если телефон ранее не был подключён к мобильной сети Казахстана;

  • авторизованных сервисных центров — в случае технической замены IMEI-кода.

«По истечении установленного срока устройства, не прошедшие легализацию, будут ограничены в доступе к мобильной связи. А если такой телефон будет подключён к сети и не зарегистрирован в течение 30 дней, он попадёт в черный список и будет заблокирован», — подчеркнули в Минцифры.

Чтобы обезопасить себя от покупки нелегального устройства, гражданам рекомендуется самостоятельно проверять IMEI-код телефона перед приобретением на специальном сайте: https://imei.rfs.gov.kz. Это поможет избежать покупки подделки или краденого гаджета.

Ведомство также напоминает: в соответствии с Законом «О защите прав потребителей», абонентские устройства не подлежат возврату и обмену. Поэтому важно удостовериться в их легальности ещё до покупки.

В Минцифры заверили, что цель новых мер — борьба с теневым оборотом мобильной техники, защита прав потребителей, обеспечение прозрачных условий для бизнеса и повышение уровня безопасности при использовании мобильных устройств.

«Еще раз подчеркиваем: все устройства, которые были подключены к мобильным сетям до 25 марта 2025 года, продолжают работать без ограничений. Новые правила на них не распространяются», — напомнили в министерстве.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0

Последние комментарии

< >
Выставка-ярмарка «Made in Uzbekistan» пройдет в Актау
Aqtau_2023 → Могу только похвалить соседей, они молодцы.
Россиянину запретили въезд в Казахстан на пять лет
Pluto 9701 → Великое преступление которое нуждается в публикации в СМИ. а самое главное депортировали одного человека, будто бы человек 200 выгнали.
Минпромстрой Казахстана предлагает освободить местные автомобили от утильсбора в России
Aqtau_2023 → Это просто супер новость, для россии убрать утильсбор, а со своих граждан две шкуры снимать.
Конкурс на покупку «золотых» мусоросборников в Актау отменен: власти назвали причины
Космос → 891 миллиард тенге??? Какая-то дикая сумма! Бюджет Актау вообще сколько миллиардов?
На концерты в честь Наурыза смогут пройти не все жители Актау – правда или фейк?
Vladimir00 → Смотреть на эту туфту.каких то звёзд выдумали.пускай аким смотрит.и полицейский кордон поставят.а если честно придёшь и смотреть не чё го.тоска голимая.