Минцифры сделало новое заявление о правилах регистрации смартфонов в Казахстане

С 25 марта 2025 года в Республике Казахстан вступили в силу обновлённые правила, касающиеся регистрации абонентских устройств, используемых для сотовой связи. Об этом официально сообщили представители Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП), сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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В официальном разъяснении ведомства от 27 марта подчеркивается: нововведения касаются исключительно тех мобильных устройств, которые были ввезены в страну после указанной даты. Все телефоны, которые уже использовались в казахстанских мобильных сетях до 25 марта, автоматически включены в так называемый «белый список» и продолжают функционировать без каких-либо ограничений.

«После ряда консультаций с бизнес-сообществом было принято решение предоставить дополнительный переходный период — 60 календарных дней — для регистрации устройств, ввезенных до 25 марта, но еще не реализованных. Таким образом, до 25 мая 2025 года граждане и предприниматели могут легализовать такие устройства через портал https://kz-imei.kz», — уточнили в пресс-службе МЦРИАП.

Согласно новым требованиям, каждое мобильное устройство, впервые ввозимое на территорию Казахстана, подлежит обязательной верификации. Проверка проводится как по международной базе данных GSMA, так и через государственные налоговые и таможенные системы.

Процедура включает в себя:

подтверждение технических характеристик устройства;

проверку законности ввоза и наличия необходимых документов;

сверку IMEI-кода с базами данных утерянных, украденных или заблокированных телефонов.

Процесс верификации обязателен для следующих категорий:

импортёров — в отношении всех ввозимых устройств;

физических лиц — если телефон ранее не был подключён к мобильной сети Казахстана;

авторизованных сервисных центров — в случае технической замены IMEI-кода.

«По истечении установленного срока устройства, не прошедшие легализацию, будут ограничены в доступе к мобильной связи. А если такой телефон будет подключён к сети и не зарегистрирован в течение 30 дней, он попадёт в черный список и будет заблокирован», — подчеркнули в Минцифры.

Чтобы обезопасить себя от покупки нелегального устройства, гражданам рекомендуется самостоятельно проверять IMEI-код телефона перед приобретением на специальном сайте: https://imei.rfs.gov.kz. Это поможет избежать покупки подделки или краденого гаджета.

Ведомство также напоминает: в соответствии с Законом «О защите прав потребителей», абонентские устройства не подлежат возврату и обмену. Поэтому важно удостовериться в их легальности ещё до покупки.

В Минцифры заверили, что цель новых мер — борьба с теневым оборотом мобильной техники, защита прав потребителей, обеспечение прозрачных условий для бизнеса и повышение уровня безопасности при использовании мобильных устройств.