Нацбанк представил новую 1000 тенге: надо ли менять старые купюры?

С 28 марта 2025 года Национальный банк Казахстана вводит в обращение новую банкноту номиналом 1000 тенге. Она выполнена в рамках серии «Сакский стиль», посвящённой культурному наследию древних кочевых народов. Это уже четвёртая банкнота в этой коллекции, отражающей уникальные исторические и этнографические особенности страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на сайт Национального банка РК.
Разбираемся, как выглядит новая купюра, когда она появится в обороте и что делать с банкнотами прежнего образца.
Новая банкнота оформлена в коричнево-бежевой цветовой гамме и включает в себя символику, отсылающую к эпохе сакской культуры — древней кочевой цивилизации, населявшей территорию современного Казахстана.
На лицевой стороне изображены:
Ветвь «Древа жизни» с птицей, взятая с головного убора знаменитого «Золотого человека» из Иссыкского кургана (V–IV вв. до н. э.). Этот элемент символизирует гармонию между человеком и природой, а также сакральные верования древних номадов.
Символ бесконечности и структура ДНК, выполненные в традиционном казахском орнаменте — как напоминание о преемственности поколений и связи природы с человеческой сущностью.
Фигура хищника — артефакт из кургана Бесоба (VI–IV вв. до н. э.), олицетворяющий силу и мужество кочевников.
На оборотной стороне банкноты размещены:
Изображения казахских пород собак — Тазы и Тобет, на фоне щита с традиционным орнаментом, как символ преданности и защиты.
Круговой орнамент, объединяющий знаки солнца, сторон света и защиты — аллегория жизненной энергии и гармонии.
Свернувшийся хищник из кургана Кырык-Оба (VII–VI вв. до н. э.), поддерживающий общую стилистическую линию банкноты.
Силуэт казахстанских степных холмов, вписанный в орнамент бесконечности, подчеркивающий связь с природой и родной землёй.
Новая банкнота. Фото: nationalbank.kz
Хотя банкнота официально введена в обращение с 28 марта, массовое её поступление в банкоматы, терминалы и кассовые аппараты планируется на вторую половину 2025 года — после завершения всех необходимых технических подготовок.
Важно: менять старые купюры на новые не требуется.
Старые банкноты образца 2014 года продолжат находиться в параллельном обращении с новыми в течение двух лет — до 27 марта 2027 года. Все это время ими можно будет свободно расплачиваться — они сохраняют статус законного платёжного средства на всей территории Казахстана.
С 28 марта 2027 года начнется следующий этап: банкноты старого образца можно будет обменивать в банках второго уровня и отделениях АО «Казпочта» в течение трёх лет — до 27 марта 2030 года.
Кроме того, филиалы Национального банка будут производить обмен бессрочно, без каких-либо ограничений по времени.
Новая банкнота является действительным платёжным средством с момента выпуска.
Старые банкноты сохраняют законную силу в период параллельного обращения.
Отказ в приёме действующих купюр — это административное правонарушение.
Таким образом, введение новой банкноты не требует срочных действий от граждан — переход будет плавным, с учётом всех технических и правовых нюансов.
Комментарии1 комментарий(ев)