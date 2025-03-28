Нацбанк представил новую 1000 тенге: надо ли менять старые купюры?

С 28 марта 2025 года Национальный банк Казахстана вводит в обращение новую банкноту номиналом 1000 тенге. Она выполнена в рамках серии «Сакский стиль», посвящённой культурному наследию древних кочевых народов. Это уже четвёртая банкнота в этой коллекции, отражающей уникальные исторические и этнографические особенности страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на сайт Национального банка РК.

Фото: nationalbank.kz

Разбираемся, как выглядит новая купюра, когда она появится в обороте и что делать с банкнотами прежнего образца.

Дизайн, вдохновлённый наследием сакской цивилизации

Новая банкнота оформлена в коричнево-бежевой цветовой гамме и включает в себя символику, отсылающую к эпохе сакской культуры — древней кочевой цивилизации, населявшей территорию современного Казахстана.

На лицевой стороне изображены:

Ветвь «Древа жизни» с птицей , взятая с головного убора знаменитого «Золотого человека» из Иссыкского кургана (V–IV вв. до н. э.). Этот элемент символизирует гармонию между человеком и природой, а также сакральные верования древних номадов.

Символ бесконечности и структура ДНК , выполненные в традиционном казахском орнаменте — как напоминание о преемственности поколений и связи природы с человеческой сущностью.

Фигура хищника — артефакт из кургана Бесоба (VI–IV вв. до н. э.), олицетворяющий силу и мужество кочевников.

На оборотной стороне банкноты размещены:

Изображения казахских пород собак — Тазы и Тобет , на фоне щита с традиционным орнаментом, как символ преданности и защиты.

Круговой орнамент , объединяющий знаки солнца, сторон света и защиты — аллегория жизненной энергии и гармонии.

Свернувшийся хищник из кургана Кырык-Оба (VII–VI вв. до н. э.) , поддерживающий общую стилистическую линию банкноты.

Силуэт казахстанских степных холмов , вписанный в орнамент бесконечности, подчеркивающий связь с природой и родной землёй.

Новая банкнота. Фото: nationalbank.kz

Когда появится в обороте и что будет со старыми купюрами

Хотя банкнота официально введена в обращение с 28 марта, массовое её поступление в банкоматы, терминалы и кассовые аппараты планируется на вторую половину 2025 года — после завершения всех необходимых технических подготовок.

Важно: менять старые купюры на новые не требуется.

Старые банкноты образца 2014 года продолжат находиться в параллельном обращении с новыми в течение двух лет — до 27 марта 2027 года. Все это время ими можно будет свободно расплачиваться — они сохраняют статус законного платёжного средства на всей территории Казахстана.

С 28 марта 2027 года начнется следующий этап: банкноты старого образца можно будет обменивать в банках второго уровня и отделениях АО «Казпочта» в течение трёх лет — до 27 марта 2030 года.

Кроме того, филиалы Национального банка будут производить обмен бессрочно, без каких-либо ограничений по времени.

Что нужно помнить

Новая банкнота является действительным платёжным средством с момента выпуска.

Старые банкноты сохраняют законную силу в период параллельного обращения.

Отказ в приёме действующих купюр — это административное правонарушение.

Таким образом, введение новой банкноты не требует срочных действий от граждан — переход будет плавным, с учётом всех технических и правовых нюансов.